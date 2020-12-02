مسبار «شانغي 5» يصل إلى القمر

إقلاع الصاروخ لونغ-مارش 5 الذي يحمل المسبار شانغي 5 من مركز ونتشانغ الفضائي في مقاطعة هاينان في 24 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

نجح مسبار «شانغي 5»، الثلاثاء، في الهبوط على القمر، في مهمة ضمن برنامج الصين لإرسال راود فضاء إليه.

وتقوم مهمة المسبار «شانغي 5» على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية، يصل وزنها إلى نحو كيلوغرامين، خصوصا عبر سبر السطح إلى عمق مترين، ثم إرسالها إلى الأرض. وقد تساعد هذه العيّنات العلماء في تحسين فهم تاريخ القمر، حسب «فرانس برس».

ويفترض أن تصل هذه العينات إلى الأرض خلال ديسمبر.

وقالت وكالة «أنباء الصين الجديدة» الرسمية إن المسبار «حط بنجاح في وقت متأخر من الثلاثاء، على الجانب المظلم من القمر».

وبدأت مع مهمة «شانغي 5» مرحلة جديدة في المشروع الفضائي الصيني الطموح الذي حقّق مطلع العام 2019 إنجازا علميا غير مسبوق، بعدما حطّت مركبة تابعة لهذه المهمة على جزء من القمر تتعذر رؤيته من الأرض.

وهذه ليست المهمة الصينية الأولى إلى القمر. وأرسلت البلاد مرتين روبوتين صغيرين مسيّرين «أرنب اليشم» إلى سطح القمر خلال مهمتي «شانغي 3» «2013» و«شانغي 4» «بداية في 2018».

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي بغية اللحاق بأوروبا والولايات المتحدة، وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 2003.

وأنهت الصين التي تطلق أيضا أقمارا صناعية لحسابها كما لحساب أطراف ودول أخرى، في يونيو كوكبة نظامها الملاحي «بايدو»، وهي تأمل كذلك في إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بعد عقد.

وينوي العملاق الآسيوي بناء محطة فضائية كبيرة بحلول العام 2022 ما سيسمح له نظريا بإبقاء رواد فضاء بشكل متواصل في الفضاء.