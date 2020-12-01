إسبانيا تحقق في مقتل 3 دببة

دبة في منطقة بيرينيه-أتلانتيك الفرنسية في 5 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

تحقق إسبانيا في مقتل ثلاثة دببة، هذا العام، عُـثر عليها في منطقة البيرينيه، الواقعة عند السلسلة الجبلية الممتدة بين إسبانيا وفرنسا.

وغردت حكومة أراغون الإقليمية عبر «تويتر»، قائلة: «إن الدبة ساروس قضت بطلق ناري» في وادي بارداخي، لافتة إلى أن تحقيقًا يجرى حاليًا في الحادثة بإشراف هيئة حماية الطبيعة، وفق «فرانس برس».

وأشارت السلطات إلى أن مطلق النار «قال إنه كان في وضع دفاع مشروع عن النفس»، لافتة إلى إجراء عملية تشريح الإثنين.

وتأتي الحادثة بعد أيام من توقيف شخص في إطار تحقيق في نفوق دب ذكر في سن السادسة ،عُـثر عليه مقتولًا في مطلع أبريل في وادي أران الإسباني قرب الحدود مع فرنسا، من دون معرفة أسباب النفوق.

كما قضى دب آخر في يونيو بعد إطلاق نار عليه قرب محطة تزلج في منطقة غوزيه الفرنسية، لكن التحقيق لم ينجح في تحديد الفاعل.

ويشكل وجود الدببة في المناطق الواقعة عند جبال البيرينيه على جانبي الحدود بين إسبانيا وفرنسا، مصدر إزعاج لجهات عدة تسعى أحيانًا للتخلص منها.

وفي أغسطس 2019، طلبت السلطات في وادي أران «السحب الفوري» لهذه الدببة، خصوصًا في ظل انقضاضها على الخيول في المنطقة.