طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 11:29 صباحا
ملعب رياضي في مدينة سيدني الأسترالية عند الغروب في 29 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

شهد ليل السبت - الأحد حدثا تاريخيا يتعلق بالطقس، إذ إنها باتت أكثر ليالي سيدني حرا على الإطلاق في مثل هذا الشهر «نوفمبر» من العام.

ويأتي ذلك في ظل موجة القيظ، التي تشهدها كبرى مدن أستراليا مع حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية نهارا، حسب «فرانس برس».

وبلغت درجة الحرارة الدنيا خلال الليل 25.3 درجة مئوية، لكنها عادت لترتفع إلى 30 درجة مئوية عند الساعة 04.30 صباحا، ووصلت سريعا خلال النهار مجددا إلى 40 درجة مئوية لليوم الثاني على التوالي.

وتشهد ولاية نيو ساوث ويلز التي تتبع لها سيدني، «موجة حر حادة»، وفق هيئات الأرصاد الجوية، فيما سجلت مدن أخرى في جنوب شرق أستراليا الخميس مستويات حرارة قياسية، مع 43.2 درجة مئوية في غريفيث و45.7 درجة مئوية في ميلدورا.

ومنعت السلطات أي إشعال للنيران في أكثرية أنحاء المنطقة التي شهدت حرائق كارثية خلال الصيف الجنوبي الأخير.

وسُجل نحو ستين حريقا في غابات المنطقة، لكن أكثريتها باتت تحت السيطرة خصوصا بفضل الرياح الباردة التي تهب من الجنوب.

وهذه أولى الحرائق منذ صيف 2019-2020 المدمر حين أتت النيران على مساحة تقرب من نصف مساحة فرنسا وأدت إلى مقتل 33 شخصا كما أرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.

كذلك تسببت هذه الحرائق بإحراق أو فرار ما يناهز ثلاثة مليارات حيوان، وكلّفت الاقتصاد سبعة مليارات دولار.

وتأتي موجة الحر الحالية بعد أسبوعين من توقع علماء تابعين للحكومة أن يؤدي التغير المناخي إلى تضاعف حرائق الغابات وموجات الجفاف والأعاصير.

ولا تزال أستراليا تعتمد بدرجة كبيرة على مصادر الطاقة الأحفورية، كما أن رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون نفى مرات عدة أي رابط بين التغير المناخي وحرائق الغابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ستنتقم إيران لمقتل كبير علمائها في المجال النووي؟ مستشار للمرشد يجيب
دولى
النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
إيران تبحث طبيعة الرد على اغتيال عالمها النووي وسط انطلاق مراسم دفنه
دولى
متظاهرو «ثورة الفاصولياء» يطالبون بتنحي الرئيس في غواتيمالا
دولى
1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و13 حالة وفاة
ليبيا
تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
كندا تمنع تصدير أدوية مستخدمة في علاج «كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: واحد من كل 7 ليبيين يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية