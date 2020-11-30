التغير المناخي يهدد إنتاج الزيتون في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 10:32 صباحا
المزارعة إيلينا سامبسون في منطقة أكاكي القبرصية، 12 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

تراقب إيلينا سامبسون أشجار الزيتون البالغ عددها 1200 داخل حقلها في وسط قبرص خلال يوم مشمس من نوفمبر، غير أن الحصاد كان هزيلا هذا العام بعدما أتت موجة حر مبكر في مايو على السواد الأعظم من براعم الزيتون لديها.

وتقول هذه القبرصية البالغة 38 عاما لوكالة «فرانس برس»: «موجة الحر ضربتنا في الوقت عينه لإزهار أشجار الزيتون».

وتدير إيلينا حقلا يضم 2500 شجرة أكثريتها للزيتون، إضافة إلى الحمضيات، تعتني بها بمساعدة مزارع متقاعد في قرية أكاكي على بعد نحو عشرين كيلومترا من العاصمة نيقوسيا.

وتدل إيلينا إلى أشجارها المجردة من أي حبة زيتون، قائلة: «لقد سقيناها مرارا وتكرارا من دون أن نفلح في إنقاذ الأزهار».

ويقتصر حصاد هذا العام من الزيتون على نحو أربعين شجرة فقط، وهو محصول «لا يُذكر» بحسب سامبسون.

وتشكّل أشجار الزيتون التي دأب سكان قبرص على زرعها منذ آلاف السنين، الإنتاج الزراعي الرئيسي في الجزيرة المتوسطية، مع ما يقرب من 11 ألف هكتار، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو».

وشهدت قبرص إنتاج أكثر من 19 ألف طن من الزيتون في 2018. غير أن هذه الزراعة على غرار أخرى، باتت مهددة بفعل التغير المناخي، بحسب ما توضح الأستاذة في معهد «ذي سايبروس إنستيتيوت» أدريانا بروغمان.

وهي تشير إلى أن سنوات الجفاف «المتزايدة» و«ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر تؤثر على الإزهار وتشكل الثمرة ونضوجها».

مساحات جرداء
ورغم أن أشجار الزيتون المتوسطية لا تتطلب كميات كبيرة من المياه للريّ، لكنها «تحتاج إلى القليل منها خلال فترة الإزهار» في الربيع، وفق إيلينا سامبسون.

ويهدد التغير المناخي بتحول بعض مناطق قبرص ذات المناخ شبه الجاف إلى مساحات جرداء بحلول 2050، وفق بروغمان، ما يزيد الإجهاد المائي.

وبحسب بيانات رسمية، تسجل قبرص في المعدل 470 ميليمترا من المتساقطات سنويا منذ 1971، وهو مستوى أقل بكثير من ذلك المسجل بين 1902 و1970 حين كانت الجزيرة تسجل 540 ميليمترا من المتساقطات سنويا.

وإلى ندرة المتساقطات تضاف موجات الحر التي باتت تسجَّل في أوقات أبكر سنويا خلال فصل الربيع الآخذ في الاحترار.

ووصلت الحرارة في الجزيرة هذا العام إلى 40 درجة مئوية منتصف مايو، واستمرت عند هذا المستوى خلال أشهر الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر، وهي كانت أشهر الصيف الأكثر حرا منذ بدء عمل الأرصاد الجوية في قبرص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
إيران تبحث طبيعة الرد على اغتيال عالمها النووي وسط انطلاق مراسم دفنه
دولى
متظاهرو «ثورة الفاصولياء» يطالبون بتنحي الرئيس في غواتيمالا
دولى
1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و13 حالة وفاة
ليبيا
تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
كندا تمنع تصدير أدوية مستخدمة في علاج «كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط
ليبيا
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز الانقسام بين الأعضاء الـ75