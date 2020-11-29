«غوغل» تسعى لإلغاء مجانية هذه الميزة المهمة

غوغل تسعى لإلغاء مجانية ميزة تخزين الصور وعرضها (الإنترنت)

تُعَد ميزة «الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة» خدمة تخزين تحفظ الصور والفيديوهات تلقائيا في حسابك على «غوغل»، بيد أن هذه الميزة قد لا تبقى متوافرة بشكل مجاني، خصوصا للتخزين غير المحدود بحسب موقع «فوكوس الألماني».

يسعى عملاق التكنولوجيا «غوغل» للاستفادة بشكل أكبر من تخزين الصور من على جهاز الهاتف المتنقل، وإتاحة عرضها من على أي جهاز آخر.

وعبر سنوات وفرت «غوغل» مزايا الذاكرة السحابية للصور ومقاطع الفيديو، من خلال عمل نسخة احتياطية في حسابك على «غوغل»، كما وفرت من خلالها عملية البحث السريع من خلال تعرف الحساب على الوجوه وإمكانية البحث من خلال تفعيل ميزة تصنيف الوجوه أو الأماكن.

لكن عملاق التكنولوجيا أعلنت أخيرا تخطيطها لإلغاء عملية التخزين ومقاطع الفيديو غير المحدودة المجانية، وربطها بسعات تخزينية محددة فقط، وفق «دويتشه فيله».

واعتبارًا من يونيو 2021، ستكون السعات المحددة لحسابات «غوغل» المجانية مقيدة بـ15 غيغابايت «GB» وذلك لكل حساب، كما أنه لن يتم السماح بنقل الصور ذات الدقة العالية أو أحجام الفيديو الكبيرة بشكل تلقائي.

وتسعى «غوغل» الاستمرار في خدمة تخزين الصور وعرضها بشكل غير محدود، ولكن جراء مقابل مادي ستعلن عنه لاحقا، بيد أن إدارة «غوغل» أعلنت أن أثمان الاشتراكات لن تكون باهظة الثمن بل زهيدة وفي متناول الجميع.

وستبدأ أسعار اشتراكات التخزين بأقل من 2 يورو شهريا مقابل سعة 100 غيغابايت. وأوضحت «غوغل» أن الصور والفيديوهات التي سيتم تخزينها على الحسابات المختلفة ستبقى جميعها مجانية ومتاحة للمستخدمين، في حال كانت عملية التخزين تمت قبل الأول من يونيو 2012.