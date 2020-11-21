مستخدو «آي فون» سيلعبون «فورتنايت»

ستصبح لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» متاحة مجددًا لمستخدمي هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية من «آبل» بفضل خدمات البث التدفقي للألعاب بواسطة «آيفون» من شركة «نفيديا» (أ ف ب)

سيتمكن مستخدمو هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية، من الاستمتاع بلعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت».

ويأتي ذلك بعدما كيفت شركة «نفيديا» الأميركية خدمتها، الخاصة بالبث التدفقي للألعاب، مع متصفح الإنترنت في هذه الأجهزة، رغم استمرار شركة «آبل» في استبعاد اللعبة من متجرها للتطبيقات «آب ستور»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الشركة المصنعة لمعالِجات الرسوم في بيان أن منصتها للألعاب «جي فورس ناو» باتت متوافرة بالبث التدفقي على متصفح «آي أو إس سافاري» بنسخة «بيتا». وأضاف البيان أن في إمكان المشتركين في «جي فورس ناو» من الآن فصاعدًا أن يدخلوا المنصة من خلال إطلاق متصفح «سافاري» بواسطة «آي فون» أو «آي باد» أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني «بلاي.جي فورس ناو.كوم».

وتتيح خدمة «جي فورس ناو» مقابل اشتراك مباشر تشغيل مجموعة متنوعة من الألعاب مباشرة على خوادم «نفيديا»، من دون الحاجة إلى تنزيل الألعاب أولًا.

ومن أبرز هذه الألعاب «فورتنايت» التي تحظى بشعبية كبيرة، وهي ستصبح متاحة حتى بواسطة «آي فون» بفضل خدمة «نفيديا».

وكانت شركة «إبيك غايمز» المطورة لـ«فورتنايت» دخلت أخيرًا في معركة ضد مجموعة «آبل» العملاقة آخذة عليها اقتطاعها نسبة عمولة بالغة 30 % من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات عبر متجرها للتطبيقات «آب ستور».

وكانت النتيجة حرمان مستخدمي «آي فون» و«آي باد» منذ الصيف تنزيل اللعبة أو حتى تحديثها إذا كانت أصلًا موجودة على أجهزتهم.

ومن المتوقع أن تتواجه المجموعتان قضائيًّا في محاكمة يرجح أن تعقد في يوليو 2021.