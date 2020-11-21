مستخدو «آي فون» سيلعبون «فورتنايت»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 04:43 مساء
ستصبح لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» متاحة مجددًا لمستخدمي هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية من «آبل» بفضل خدمات البث التدفقي للألعاب بواسطة «آيفون» من شركة «نفيديا» (أ ف ب)

سيتمكن مستخدمو هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية، من الاستمتاع بلعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت».

ويأتي ذلك بعدما كيفت شركة «نفيديا» الأميركية خدمتها، الخاصة بالبث التدفقي للألعاب، مع متصفح الإنترنت في هذه الأجهزة، رغم استمرار شركة «آبل» في استبعاد اللعبة من متجرها للتطبيقات «آب ستور»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الشركة المصنعة لمعالِجات الرسوم في بيان أن منصتها للألعاب «جي فورس ناو» باتت متوافرة بالبث التدفقي على متصفح «آي أو إس سافاري» بنسخة «بيتا». وأضاف البيان أن في إمكان المشتركين في «جي فورس ناو» من الآن فصاعدًا أن يدخلوا المنصة من خلال إطلاق متصفح «سافاري» بواسطة «آي فون» أو «آي باد» أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني «بلاي.جي فورس ناو.كوم».

وتتيح خدمة «جي فورس ناو» مقابل اشتراك مباشر تشغيل مجموعة متنوعة من الألعاب مباشرة على خوادم «نفيديا»، من دون الحاجة إلى تنزيل الألعاب أولًا.

ومن أبرز هذه الألعاب «فورتنايت» التي تحظى بشعبية كبيرة، وهي ستصبح متاحة حتى بواسطة «آي فون» بفضل خدمة «نفيديا».

وكانت شركة «إبيك غايمز» المطورة لـ«فورتنايت» دخلت أخيرًا في معركة ضد مجموعة «آبل» العملاقة آخذة عليها اقتطاعها نسبة عمولة بالغة 30 % من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات عبر متجرها للتطبيقات «آب ستور».

وكانت النتيجة حرمان مستخدمي «آي فون» و«آي باد» منذ الصيف تنزيل اللعبة أو حتى تحديثها إذا كانت أصلًا موجودة على أجهزتهم.

ومن المتوقع أن تتواجه المجموعتان قضائيًّا في محاكمة يرجح أن تعقد في يوليو 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس
ليبيا
أمام مجلس الأمن.. السني يطرح 4 طلبات لنجاح مخرجات ملتقي تونس
ليبيا
دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات
رياضة عالمية
نص إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف
رياضة عالمية
العدد 261 من جريدة «الوسط»: كواليس مشاورات ملتقى تونس.. وخطط بديلة للعام الدراسي...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطراف صناعية تونسية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد