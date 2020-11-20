الفقراء قد يحرمون من القهوة قريبا

من الممكن أن يصبح فنجان القهوة من الرفاهيات خلال سنوات (الإنترنت)

أعلنت منظمة القهوة الدولية إنتاج نحو 170 مليون كيس في جميع أنحاء العالم عامي 2019 و2020، ورغم ذلك فإن مستقبل المشروب الأسود قاتم، حسب تعبيرها، فمن الممكن أن يصبح فنجان القهوة من الرفاهيات قريبا.

حسب دراسة أجرتها مجلة «Science Advances» الأميركية، فإن 60% من أنواع البن البرية مهددة بالانقراض بسبب التغير المناخي، بما في ذلك قهوة نوع «أرابيكا» التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي.

نحو عشرة ملايين مزارع يحترفون زراعة البن في أفريقيا، وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة نحو مليوني هكتار. وتتصدر إثيوبيا وأوغندا قائمة المصدرين بأكثر من 70% من إجمالي الصادرات الأفريقية، وفق «دويتشه فيله».

وعموما فإن منطقة شرق أفريقيا هي إحدى مناطق العالم الأكثر ملاءمة لزراعة البن، ففي المرتفعات تكون درجات الحرارة معتدلة وتهطل الأمطار بشكل كاف والتربة خصبة.لكن هذه العوامل المناسبة والضرورية لزراعة القهوة يهددها الآن التغير المناخ. المزارعون في هذه المناطق يلاحظون أن محاصيل القهوة تراجعت بقوة مقارنة بالمحاصيل قبل 10 أو20 عاما. ويرون أن ارتفاع الحرارة والجفاف والفيضانات وإزالة الغابات والأمراض والآفات هي المسؤولة عن ذلك.

هل يمكننا احتساء القهوة خلال الـ30 عاما القادمة؟

فريدل هوتس-آدمس، من المعهد الألماني «زود-فيند» المهتم بقضايا الاقتصاد العالمي، يرى أنه من الضروري إنتاج أنواع أكثر مقاومة للمناخ والتركيز على إيجاد حلول للمزارعين.

المختصون الزراعيون ينصحون بزراعة البن بشكل أفضل واختبار التربة وتوفير نباتات بن جديدة أكثر مقاومة للتغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاعتماد على الزراعة المختلطة، على سبيل المثال، عن طريق زراعة الموز والمكسرات كمصادر جديدة للعيش بالنسبة للمزارعين.

ورغم ذلك يرى هوتس-آدمس أنه دون دعم الحكومات والشركات لا يمكن توفير القهوة. فالاستثمارات ضرورية لأن الأمر قد يستغرق سنوات وإنفاق آلاف الدولارات على نباتات البن الجديدة حتى تؤتي ثمارها.