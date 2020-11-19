روبوت يذكّر المتسوقين في اليابان بضرورة وضع الكمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 12:00 مساء
أشخاص بكمامات على الوجه يستخدمون هواتفهم المحمولة في طوكيو، 17 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

من الممكن أن يكون طلب أحدهم وضع كمامة مسألة محرجة أحيانا، لذا يستعين متجر في اليابان بروبوت للتأكد من التزام الزبائن كافة بهذا الشرط الأساسي خلال التسوق في إطار تدابير الحماية من «كوفيد-19».

وفي مقطع فيديو ترويجي عرضه القائمون على الفكرة، يقول إنسان آلي صغير لمتسوق لا يضع كمامة: «آسف للإزعاج، الرجاء وضع كمامة»، وفق «فرانس برس».

وعندما يلتزم الزبون بهذا الطلب، يبادره الإنسان الآلي إلى القول: «شكرا على تفهمكم» قبل أن يحني رأسه الأبيض المستدير عربون شكر.

ويُستخدم هذا الروبوت المسمى «روبوفي»، راهنا داخل متجر رياضي في مدينة أوساكا، خلال تجربة يشرف عليها معهد «إيه تي آر» الذي يتخذ مقرا له في كيوتو.

ويمكن للكاميرا وجهاز المسح بالليزر في هذا الروبوت رصد الأشخاص الذين لا يضعون كمامة. كما في إمكان الروبوت رصد الأشخاص غير الملتزمين التباعد المطلوب في ما بينهم لدى الوقوف في الطابور والطلب منهم التزام المسافة الآمنة في هذه الحالة.

كذلك في إمكان «روبوفي» إرشاد الزبائن إلى الأقسام التي يقصدونها داخل المتجر، وفق معهد «إيه تي آر».

وسجلت اليابان أعدادا متدنية نسبيا من الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، رغم الازدياد في عدد المصابين أخيرا مع تسجيل 2201 إصابة جديدة في البلاد الأربعاء.

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