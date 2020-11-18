«آبل» تتعقب مستخدميها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 11:15 صباحا
شعار آبل (أ ف ب)

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى ضد «آبل» في ألمانيا وإسبانيا، على خلفية استخدام رمز للتعقّب في هواتفها الذكية يتيح متابعة سلوك المستخدمين.

وهذا الرمز المعروف بـ«آي دي إف إيه» (رمز التعريف للمروّجين) تستخدمه «آبل» في هواتفها «من دون علم المستخدم أو موافقته»، وفق ما أفادت منظمة «نون أوف يور بيزنيس» المشار إليها بـ«نويب»، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

ويعد «آي دي إف إيه» «متعقّبا» يتقفّى المستخدم خلال تصفّح الإنترنت على هاتفه، ويوفّر رمزا فريدا في وسع المروّجين استهدافه من دون معرفة هوية الشخص.

وأوضحت منظمة «نويب» النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت: «كما الحال مع لوحة تسجيل السيارة، تسمح هذه السلسلة الفريدة من الأرقام والرموز لآبل ولأطراف ثالثة بالكشف عن المستخدمين من خلال التطبيقات، وحتّى بربط أنماط السلوك على الإنترنت والأجهزة المحمولة».

وأكد ستيفانو روسيتي، المحامي المتخصص في حماية الخصوصية لدى «نويب» أنه «انتهاك فادح للتشريع الأوروبي بشأن الحياة الخاصة»، مع الإشارة إلى أن «آبل تعتمد وظائف لحجب ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) من متصفحها، لكنها تستخدم في المقابل رموزا مماثلة في هواتفها».

واعتبرت المنظمة أن التعديلات التي أعلنت عنها «آبل» أخيرا لتقييد استخدام هذه الأدوات من قبل أطراف ثالثة غير كافية، إذ «ينبغي بكل بساطة إلغاء هذه الرموز» على قول روسيتي.

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