«فيسبوك» يسعى لمساعدة الشركات الصغيرة على التحول إلى التداول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 10:10 صباحا
شعار فيسبوك، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

سيطلق «فيسبوك» مع ممثلي شركات في فرنسا أدوات لمساعدة صغار التجار في هذا البلد على اتخاذ التحول إلى التداول الرقمي ومقاومة تداعيات الأزمة الصحية، وفق ما أعلنت السبت الشبكة الاجتماعية واتحاد الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وجاء في بيان مشترك: «82% من الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق يشترون عبر الإنترنت، في حين أن 15% فقط من الشركات الفرنسية الصغيرة جدا تبيع عبر الشبكة العنكبوتية»، وفق «فرانس برس».

ومن أجل تقليص هذه الفجوة، أنشأ «فيسبوك» والاتحاد نظاما يتضمن خصوصا برنامجا من 25 جلسة تدريبية مجانية مدة كل واحدة منها 30 دقيقة «للتحول بشكل عاجل إلى الحلول الرقمية».

وسيتمكن التجار الراغبون في تطوير قنوات البيع الجديدة هذه من طرح الأسئلة على الخبراء حول الحلول الرقمية المختلفة في مساحة مخصصة للمناقشة عبر الإنترنت «أثناء التدريب وبعده»، وفق الشبكة الاجتماعية واتحاد الشركات.

كذلك سيوفر «فيسبوك» أيضا أدوات عبر الإنترنت للتجار خصوصا لتسهيل اتصالاتهم وإخطار زبائنهم بأنهم نشطون.

ويسعى هذا البرنامج «للوصول إلى مليوني» شركة صغيرة ومتوسطة الحجم و«المستخدمين الفرنسيين»، وفقا للبيان المشترك.

ومنذ الربيع وفيما كان العالم كله مغلقا بسبب الوباء، أطلق شركة «فيسبوك» مبادرة ضخمة لتطوير التبادلات التجارية على منصتها وكذلك على «إنستغرام».

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