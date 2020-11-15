هجمات إلكترونية ضد شركات تصنع لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 11:43 صباحا
الهجمات الإلكترونية استهدفت سبع شركات أدوية ومراكز مختصة في أبحاث اللقاحات (الإنترنت)

شن قراصنة من روسيا وكوريا الشمالية هجمات إلكترونية، على عدد من شركات تعكف على صناعة لقاح مضاد لفيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أعلنت «مايكروسوفت»، السبت.

وذكرت شركة «مايكروسوفت» أن «الهجمات الإلكترونية استهدفت سبع شركات أدوية ومراكز مختصة في أبحاث اللقاحات، إضافة إلى باحثين في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية».

وقالت «مايكروسوفت» في مدونة كتبها نائب رئيس الشركة لأمن العملاء توم بيرت: «الغالبية العظمى من الشركات المستهدفة هي من صانعي اللقاحات الذين يمرون بمراحل مختلفة من التجارب السريرية»، وفق «سكاي نيوز عربية».

وتحفظت المدونة على أسماء الشركات المستهدفة، كما لم تقدم أي تفاصيل بشأن المعلومات التي قد تكون سرقها القراصنة أو تم اختراقها، لكن «مايكروسوفت» قالت إنها أبلغت المؤسسات المعنية بما حصل، وعرضت عليهم المساعدة.

وبحسب الشركة الأميركية، فقد تم وقف غالبية الهجمات الإلكترونية، من خلال إجراءات الحماية الأمنية الخاصة بها.

واستخدم القراصنة أساليب مختلفة لتنفيذ الهجمات، من بينها محاولة سرقة بيانات تسجيل الدخول إلى المعلومات الحساسة، أو من خلال «التصيد» عبر التظاهر بأنهم باحثون عن وظائف أو ممثلون عن منظمة الصحة العالمية.

وعبر بيرت في تدوينته عن «انزعاجه» من استخدام الهجمات الإلكترونية من أجل تعطيل منظمات الرعاية الصحية التي تكافح فيروس كورونا، قائلا: «نعتقد أن هذه الهجمات غير معقولة، ويجب أن يدينها كل المجتمع المتحضر».

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