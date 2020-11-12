اكتشاف نوع جديد من القردة في بورما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 10:41 صباحا
صورة وزعها المركز الألماني للرئيسيات لنوع جديد من القردة اكتُشف في بورما، 11 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

اكتُشف في بورما نوع جديد من القردة يضم بضع مئات من الحيوانات فقط، بحسب ما أعلنت فرق بحثية كانت وراء هذا الاكتشاف النادر.

هذا النوع من القردة الصغيرة التي يراوح طول جسمها بين 50 سنتيمترا و60، سمّي «بوبا لانغور» من جانب الباحثين في مركز الرئيسيات الألماني ومنظمة «فونا أند فلورا إنترناشونال» (أف أف آي) غير الحكومية والذين حددوا هذا النوع بعد بحوث طويلة، وفق «فرانس برس».

هذه القردة هي نوع اللنغور اسمها العلمي «تراكيبيتيكوس» المتأصل في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، والذي سمي تيمنا بجبل بوبا المقدس المبني على موقع بركان قديم في وسط بورما. وفي هذا المكان رُصدت أكبر مجموعة من الفصيلة وتضم حوالي مئة قرد. كذلك جرى تحديد ثلاث مجموعات أخرى من هذه القردة في وسط بورما، مع مجموع يراوح بين 200 قرد و250.

وحذّر فرانك مومبرغ الباحث في منظمة «أف أف آي» في تصريحات أوردها البيان من أن قردة «بوبا لانغور باتت مصنفة من الحيوانات المهددة بالانقراض منذ اللحظة الأولى للتعرف إليها».

وجرى إظهار خصائص هذا النوع الجديد خصوصا من خلال مقارنة الحمض النووي المسحوب من روث أنواع مختلفة من قردة اللنغور، في الطبيعة أو في الأسر ومن نماذج تاريخية محفوظة في متاحف بريطانية وألمانية وأميركية وسنغافورية.

وقال الباحث في مركز الرئيسيات الألماني كريستيان روس إن «تحليل الحمض النووي للعينة المسحوبة لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن قبل أكثر من مئة عام هو الذي سمح بتوصيف هذا النوع الجديد»، وهو منفصل عن باقي قردة اللنغور قبل حوالي مليون سنة.

ويتمايز النوع الجديد خصوصا باللون وطول الذيل وحجم الجمجمة، وفق الباحثين.

وقال عالم الرئيسيات نغوي لوين العامل في مشروع المنظمة غير الحكومية في بورما «ثمة دراسات ميدانية جديدة وتدابير حمائية طارئة من جانب +أف أف آي+ ومنظمات أخرى لحماية قردة اللنغور من الانقراض».

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