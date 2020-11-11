«سبايس إكس» تنقل أربعة رواد إلى محطة الفضاء الدولية السبت

رواد الفضاء في وكالة ناسا، شانون ووكر، يمين، فيكتور غلوفر، مايك هوبكينز، والياباني سويشي نوغوشي، في فلوريدا، 8 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

ينطلق، السبت، ثلاثة رواد من الناسا ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ لـ «سبايس إكس»، في أول مهمة «تشغيلية» مدتها ستة أشهر تكرس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في مايو الماضي، بعد تسعة أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا.

واعتمدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) رسميا، الثلاثاء، مركبة «كرو دراغون» من تطوير «سبايس إكس» كوسيلة آمنة لنقل روادها في رحلات منتظمة، وفق «فرانس برس».

وكانت مجموعة «سبايس إكس» التي أسسها إلون ماسك قد أنجزت مهمة تمهيدية من مايو إلى أغسطس نقلت خلالها رائدين إلى المحطة الفضائية ثم أعادتهما إلى الأرض من دون مشاكل تذكر.

وقال مدير الناسا جيم برايدنستاين «إنه لمن دواعي فخري أن أعلن استئناف الرحلات الفضائية المأهولة المنتظمة التي تقلع من الأراضي الأميركية مع صاروخ ومركبة من صنع الولايات المتحدة».

ومن المرتقب أن يقلع الصاروخ، السبت، عند الساعة 19,49 (0,49 بتوقيت غرينيتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

ويتألف الطاقم من الأميركيين مايكل هوبكينز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوشي. وتوقعات الأرصاد الجوية مواتية للرحلة.

ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، يوم الأحد عند الساعة 9,20 بتوقيت غرينيتش.

وتصبح كبسولات «دراغون» بفضل هذه الرحلة وسيلة النقل المفضلة للناسا بانتظار إنجاز كبسولات «ستارلاينر» من صنع «بوينغ» التي واجهت مشاكل كبيرة خلال التجارب والتي لا يتوقع أن تكون جاهزة قبل العام المقبل.

ويتعزز مع هذه المهمة دور «سبايس إكس» كأحد أهم مزودي الخدمات لوكالة الفضاء الأميركية.

وتشغل «سبايس إكس» منذ العام 2012 رحلات لتزويد المحطة الفضائية بالإمدادات مع نسخة من «دراغون» مخصصة لنقل المؤن والأجهزة.

وقال بنجي ريد المسؤول عن الرحلات المأهولة في «سبايس إكس» خلال مؤتمر عبر الهاتف «نعتزم إطلاق سبع مهام دراغون للرحلات المأهولة والشحن في الأشهر الخمسة عشر المقبلة».

ومن المرتقب أن تنقل المهمة المأهولة التالية المبرمجة لأواخر مارس 2021 الرائد الفرنسي توما بيسكيه مع رائدين أميركيين وآخر ياباني إلى محطة الفضاء الدولية.