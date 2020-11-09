تايلاند تبحث عن أصداف لإيواء السلطعون الناسك

انطلقت حملة تبرّع بالأصداف، في تايلاند، بهدف إيجاد مأوى للقشريات من نوع السلطعون الناسك (أ ف ب)

انطلقت حملة تبرّع بالأصداف، في تايلاند، بهدف إيجاد مأوى للقشريات من نوع السلطعون الناسك، التي ازداد عددها بشكل كبير نحو الجزر الخالية من السياح منذ جائحة كوفيد-19.

وقال مدير محمية مو كوه لانتا (جنوب تايلاند)، فيراساك سريساتجونغ، إن عشرات الآلاف من قشريات السلطعون الناسك رصدت، هذه السنة، في المحمية وهي لم تعد تجد أصدافاً تؤويها، حسب «فرانس برس».

وأضاف «نطلق نداءً للتبرع بالأصداف» الفارغة، لكي تتمكن هذه القشريات من أن تأوي إليها، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً بالحصول على نحو 200 كيلوغرام من الأصداف.

ويعود ارتفاع أعداد السلطعون الناسك جزئياً إلى تراجع عدد السياح، مما أدى إلى وقف عدد من النشاطات، بحسب عالم الأحياء البحرية في جامعة رامخاهانغ في بانكوك تاماساك ييمين.

وساهم امتناع تايلاند عن استقبال السياح منذ أشهر في إعادة إحياء بعض ظواهر الطبيعة، ومنها مشاهدة الدلافين وأبقار البحر قبالة الساحل، وعودة السلاحف البحرية للإباضة على الشواطئ، ونموّ الشعب البحرية.