إطلاق أول قمر صناعي «6G» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 12:01 مساء
الصين تطلق قمرًا صناعيًّا بتقنية الجيل السادس (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت بكين أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس «6G»، من بين ثلاثة أقمار صينية أُطلقت بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار أخرى تجارية للاستشعار عن بعد طورتها شركة ساتيلوجيك (Satellogic) الأرجنتينية.

ودخل القمر الصناعي المدار مع 12 قمرًا صناعيًّا آخر من مركز «Taiyuan» لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي، حسب «البوابة العربية لأخبار التقنية»، السبت.

وسمي القمر الصناعي على اسم جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، وطور بشكل مشترك بين Chengdu Guoxing Aerospace Technology و UESTC و Beijing MinoSpace Technology.

ولا تزال صناعة الاتصالات على بعد عدة سنوات من الموافقة على مواصفات «6G»، لذلك ليس من المؤكد بعد أن التكنولوجيا التي يتم تجربتها ستجد طريقها إلى المعيار النهائي.

وينطوي القمر الصناعي على استخدام موجات تيراهيرتز العالية التردد لتحقيق سرعات نقل للبيانات أسرع عدة مرات من التي يحتمل أن تكون شبكات «5G» قادرة عليها.

ويستخدم القمر الصناعي للتحقق من أداء تقنية «6G» في الفضاء، حيث توسع نطاق التردد «6G» من تردد موجة «5G» الميليمترية إلى تردد التيراهيرتز.

ويحمل القمر الصناعي أيضًا التكنولوجيا، التي ستستخدم لرصد كوارث المحاصيل والوقاية من حرائق الغابات.

وقال شو يانغ شنغ، الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة: «إن القمر الصناعي هو أول اختبار تقني لتطبيق تردد تيراهيرتز للاتصالات في الفضاء».

ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا أسرع بنحو 100 مرة من «5G»، مما يتيح نقلًا بلا خسارة في الفضاء لتحقيق اتصالات بعيدة المدى مع خرج للطاقة أصغر.

وأشار شنغ إلى أن القمر الصناعي يحمل نظامًا للاستشعار البصري عن بعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات وموارد الغابات، ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية، بالإضافة إلى توفير صور وبيانات وافرة من الأقمار الصناعية.

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