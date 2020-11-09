رسائل «ذاتية المسح».. خاصية جديدة من «واتساب»

أضاف تطبيق «واتساب» خاصية جديدة تسمح بمسح جميع ما تم إرساله من الهواتف المستقبلة للرسائل، بما في ذلك الرسائل داخل مجموعات الدردشة التي تضم أكثر من عضوين، بعدما كانت خاصية المسح تخص فقط الدقائق الأولى من الإرسال وقبل اطلاع المستقبل عليها.

ومن المفترض أن تنطلق الخاصية الجديدة بالسماح للمستخدين بمسح الرسائل على مدار سبعة أيام متتالية فقط، وفقًا لبيان منشور عبر المدونة الخاصة بتطبيق «واتساب»، وسبق لـ«واتساب» أن أعلن تجريب خاصية لرسائل ذاتية المسح، حسب «دويتشه فيله».

وبمجرد تفعيل خاصية مسح الرسائل، سيتم محوها أولًا بأول بعد سبعة أيام من إرسالها عبر التطبيق بما يحقق لمستخدم التطبيق «مزيدًا من الخصوصية»، على حد تعبير البيان الصادر عن إدارة «واتساب».

كما أشارت إدارة التطبيق إلى اعتقادها بأن قرار إطلاق خاصية المسح من شأنه أيضًا تحقيق «سلامًا ذهنيًّا» للمستخدم لمعرفته بأن الرسائل «غير دائمة».

ونشر القائمون على التطبيق، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، فيديو لشرح كيفية تفعيل الخاصية الجديدة. أما بالنسبة للرسائل داخل مجموعات الدردشة، فسيكون لمؤسس المجموعة (الأدمن) وحده القدرة على تفعيل الخاصية الجديدة.