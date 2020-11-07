«واتساب» تقتحم سوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 02:15 مساء
شعار واتساب (أ ف ب)

بدأت «واتساب» المنافسة في سوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول في الهند، لتزاحم «غوغل» و«علي بابا» العاملتين هناك.

وأعلنت الشركة التابعة لـ«فيسبوك» إطلاق خدمة «واتساب بي» للدفع بعد ساعات من حصولها على الإذن من الهيئة الهندية المنظّمة لقطاع خدمات الدفع، حسب «فرانس برس»، السبت.

وتعتبر الهند أكبر سوق لخدمات المراسلة بواسطة الهواتف المحمولة، إذ يبلغ عدد مستخدميها نحو 400 مليون. ويتيح «واتساب بي» تلَقي الأموال وإرسالها بواسطة منصة المراسلة.

وكانت الخدمة أُطلقت للمرة الأولى في منتصف يونيو الفائت في البرازيل التي تشكِّل السوق الثانية لـ«واتساب» بعد الهند. لكن المصرف المركزي البرازيلي علق العمل بها بعد أسبوع «حفاظًا على مناخ تنافسي مناسب»، إضافة إلى بروز مخاوف في شأن سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من المستخدمين.

وأعلنت السلطات البرازيلية مذاك أنها ستسمح بهذه الخدمة. واعتبر مؤسس «فيسبوك»، مارك زاكربرغ في فيديو رافق إطلاق الخدمة في الهند، أنها ستساهم في «الابتكار» في مجال الدفع.

وأشاد زاكربرغ بالنظام الموحد للدفع في الهند الذي يشارك فيه أكثر من 14 مصرفًا هنديًّا.

وتستخدم هذا النظام أيضًا، إضافة إلى «واتساب بي»، كل من «غوغل بي» (ألفابت) و«فونبي» (وولمارت) و«بيتم» (علي بابا) التي تسيطر على سوق الدفع عبر الإنترنت في الهند.

ولاحظ زاكربرغ أن «الهند هي أول دولة تقدم على خطوة من هذا النوع»، في إشارة إلى الشبكة التي عالجت أكثر من ملياري عملية دفع في شهر أكتوبر و1.8 مليار في سبتمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رصدت «سي إن إن» آخر تطورات الفرز في الولايات الحاسمة لسباق البيت الأبيض؟
دولى
ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن