«واتساب» تقتحم سوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول

شعار واتساب (أ ف ب)

بدأت «واتساب» المنافسة في سوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول في الهند، لتزاحم «غوغل» و«علي بابا» العاملتين هناك.

وأعلنت الشركة التابعة لـ«فيسبوك» إطلاق خدمة «واتساب بي» للدفع بعد ساعات من حصولها على الإذن من الهيئة الهندية المنظّمة لقطاع خدمات الدفع، حسب «فرانس برس»، السبت.

وتعتبر الهند أكبر سوق لخدمات المراسلة بواسطة الهواتف المحمولة، إذ يبلغ عدد مستخدميها نحو 400 مليون. ويتيح «واتساب بي» تلَقي الأموال وإرسالها بواسطة منصة المراسلة.

وكانت الخدمة أُطلقت للمرة الأولى في منتصف يونيو الفائت في البرازيل التي تشكِّل السوق الثانية لـ«واتساب» بعد الهند. لكن المصرف المركزي البرازيلي علق العمل بها بعد أسبوع «حفاظًا على مناخ تنافسي مناسب»، إضافة إلى بروز مخاوف في شأن سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من المستخدمين.

وأعلنت السلطات البرازيلية مذاك أنها ستسمح بهذه الخدمة. واعتبر مؤسس «فيسبوك»، مارك زاكربرغ في فيديو رافق إطلاق الخدمة في الهند، أنها ستساهم في «الابتكار» في مجال الدفع.

وأشاد زاكربرغ بالنظام الموحد للدفع في الهند الذي يشارك فيه أكثر من 14 مصرفًا هنديًّا.

وتستخدم هذا النظام أيضًا، إضافة إلى «واتساب بي»، كل من «غوغل بي» (ألفابت) و«فونبي» (وولمارت) و«بيتم» (علي بابا) التي تسيطر على سوق الدفع عبر الإنترنت في الهند.

ولاحظ زاكربرغ أن «الهند هي أول دولة تقدم على خطوة من هذا النوع»، في إشارة إلى الشبكة التي عالجت أكثر من ملياري عملية دفع في شهر أكتوبر و1.8 مليار في سبتمبر.