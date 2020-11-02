«يوبيسوفت» تطرح الجزء الثالث من لعبتها «واتش دوغز: ليجن»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 01:13 مساء
صورة التقطت في أكتوبر 2020 لمشهد من لعبة "يوبيسوفت" الجديدة (أ ف ب)

طرحت شركة «يوبيسوفت» الفرنسية لإنتاج ألعاب الفيديو في الأسواق خلال الأسبوع المنصرم لعبتها الجديدة «واتش دوغز: ليجن»، وتدور أحداثها في لندن ما بعد البريكست.

ويتمثل هدف اللاعب في هذا الجزء الثالث من سلسلة «واتش دوغز» في تخليص العاصمة البريطانية من جيش «ألبيون» الخاص الذي احتل شوارعها، وفي إمكان اللاعب تنفيذ مهمات عدة تصب في خانة قصة اللعبة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وينتمي بطل اللعبة إلى مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، ويملك ترسانة تكنولوجية متطورة، من الهاتف الذكي الذي يقرصن نظم البيانات إلى العنكبوت الإلكتروني الذي يتيح له التسلل إلى المباني المزوَّدة بتدابير أمنية شديدة، وتوفر اللعبة صورة شديدة الواقعية لتفاصيل شوارع لندن، وقد عمل مئات الأشخاص على تصميمها مدى أربع سنوات ونصف السنة.

وأوضح المدير الفني لهذه اللعبة، كلينت هوكينغ، أن موضوع «بريكست» حاضر في هذه اللعبة، مع أن اختيار لندن مسرحًا لها تم قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن اللعبة تجسِّد في بعض جوانبها عددًا من النتائج المتوقعة مستقبلاً لهذا الخروج، لكنه قال إن كلمة «بريكست» في ذاتها غير موجودة تقريبًا في اللعبة.

ومن المتوقع أن تطرح «يوبيسوفت» في السوق في 10 نوفمبر الجاري لعبتها «أساسينز كريد: فالهالا»، أحدث أجزاء سلسلتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»