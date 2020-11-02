إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 10:54 صباحا
يوتيوب (الإنترنت)

أطلقت منصة «يوتيوب» في نهاية أكتوبر تحديثًا جديدًا لتطبيقها للأجهزة المحمولة، يضم بعض الميزات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل المشاهدة لمقاطع الفيديو.

وتتوفر جميع الميزات في تطبيق «يوتيوب» لمستخدمي نظام iOS، وآندرويد، وسيعمل بعضها أيضًا عند استخدام موقع «يوتيوب» في متصفح سطح المكتب، وإذا كنت لا ترى الميزات الجديدة حتى الآن في التطبيق فقد تحتاج إلى تحديثه في هاتفك الآن، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

إليك أهم الميزات الجديدة في تطبيق «يوتيوب» لتحسين تجربة المشاهدة:

تطوير ميزة فصول الفيديو
قدم تطبيق «يوتيوب» قبل بضعة أشهر ميزة تُسمى (فصول الفيديو) Video Chapters تتيح لصانع الفيديو تقسيمه إلى فصول بسهولة عن طريق كتابة بعض الفواصل الزمنية في وصف الفيديو الخاص به، لتسهيل التنقل بشكل أفضل في مقاطع الفيديو من خلال السماح لك بالانتقال إلى قسم معين من الفيديو لمشاهدته فقط، أو إعادة مشاهدة جزء معين من الفيديو دون تشغيله كله.

وصول أسهل إلى زر التسميات التوضيحية
في السابق؛ لتشغيل التسميات التوضيحية في مقاطع الفيديو التي تشاهدها، كان يجب عليك الانتقال إلى إعدادات الفيديو لتشغيلها، ولكن الآن؛ يظهر زر تشغيل التسميات التوضيحية في شاشة الفيديو مباشرة، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة (CC) في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الفيديو لتشغيل التسميات التوضيحية وإيقافها.

إيماءات جديدة لمشاهدة مقاطع الفيديو
لتشغيل مقطع الفيديو في وضع ملء الشاشة فيما سبق، كان يجب النقر على أيقونة ملء الشاشة في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة الفيديو، ولكن الآن يمكنك ببساطة التمرير سريعًا للأعلى في نافذة الفيديو للدخول إلى وضع ملء الشاشة، والتمرير السريع للأسفل عندما تريد الخروج من وضع ملء الشاشة.

إجراءات جديدة مقترحة لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو
بعد تثبيت التحديث الأخير لتطبيق «يوتيوب» ستظهر لك إجراءات مقترحة أسفل مقطع الفيديو الذي تشاهده، حيث ستطالبك هذه الإجراءات بتدوير هاتفك أو تشغيل مقطع الفيديو في وضع (VR) للحصول على تجربة مشاهدة أفضل. على سبيل المثال: إذا كان الفيديو الذي تشاهده يبدو أفضل في الوضع الأفقي، فسترى إجراءً أسفل الفيديو يقول: (تدوير) Rotate، ويمكنك أيضًا استبعاد الإجراء الذي لا تريده بالضغط على زر (X) الذي يظهر بجواره.

ميزة التذكير بوقت النوم
يمكنك الانغماس في مشاهدة مقاطع فيديو «يوتيوب» لساعات دون أن تدرك ذلك، ولكن الآن يقدم لك تطبيق «يوتيوب» ميزة (التذكير بوقت النوم) Bedtime Reminder التي تتيح لك تعيين تذكيرات لأوقات محددة للتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو.

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