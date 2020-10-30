«إنستغرام» تحدّث سياستها المرتبطة بالعري بعد حملة لعارضة مكتنزة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 09:58 صباحا
شعار تطبيق انستغرام (أ ف ب)

أعلنت «إنستغرام» عن عزمها تحديث سياستها حول العري، في ما يتعلّق بصور الصدور، إثر حملة لعارضة أزياء مكتنزة اتّهمتها باعتماد قواعد تمييزية.

وقالت ناطقة باسم خدمة التواصل الاجتماعي «لا نجيز الصور التي يتمّ فيها الضغط على منطقة الصدر لأنها غالبا ما تكون مرتبطة بمحتويات إباحية، لكننا نقرّ بأننا ارتكبنا أخطاء في طريقة تطبيق هذه القواعد، ولا سيّما مع أصحاب الأجسام المكتنزة»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وغالبا ما تتهّم المنصّة بفرض تحشّم مفرط وبنقص في الموضوعية في تطبيق قواعدها المرتبطة بالعري، وكانت هذه القواعد محطّ تنديد في حملة موجّهة من عارضة الأزياء البريطانية المكتنزة نايومي نيكولاس-وليامز التي تروّج لموضة شاملة لا تقصي أحدا.

وقالت عارضة الأزياء على «إنستغرام»، «نأمل أن يساهم تعديل السياسة في وضع حدّ للرقابة المفروضة على الأجساد السوداء والمكتنزة».

وأوضحت الناطقة باسم «إنستغرام» أن ردود الفعل ساعدتنا على إدراك حدود هذه السياسة وتحسينها.

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