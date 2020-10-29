«تيك توك» تدخل عالم التجارة الإلكترونية بشراكة مع «شوبيفاي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 02:52 مساء
شعار تطبيق تيك توك (أ ف ب)

أعلنت شركة «شوبيفاي» الكندية للتجارة الإلكترونية عن تعاون مع «تيك توك» من شأنه أن يتيح لتجّار المنصّة الذين يتخطّى عددهم المليون الترويج لمنتجاتهم على التطبيق.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يخضع التطبيق الصيني لضغوطات أميركية ويُنتظر صدور حكم قضائي بشأن مصيره في الولايات المتحدة حيث يستخدمه أكثر من مئة مليون مستخدم كلّ شهر، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال ساتيش كنوار نائب رئيس «شوبيفاي» في بيان «يسعدنا أن نكون أوّل من يُدخل تيك توك إلى عالم التجارة الإلكترونية، خصوصا في هذه الفترة التي يستعدّ فيها تجّارنا لموسم تبضّع للأعياد زاخر على الإنترنت».

وتضمّ «شوبيفاي» متاجر إلكترونية لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في أغلب الأحيان ويعتبرها كثيرون بديلا حيويا عن «أمازون»، ومن شأن شراكتها مع «تيك توك» أن تتيح لمستخدمي هذه الأخيرة الضغط على تسجيلات فيديو ترويجية لشراء المنتجات مباشرة من التجّار على «شوبيفاي».

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حظر استخدام «تيك توك» على الأراضي الأميركية بسبب مخاوف أمنية، بحجّة أنها قد تكون أداة في يد السلطات الصينية.

ومن المرتقب أن تبتّ الحكومة الأميركية الشهر المقبل في مسألة حظر استخدامها في الولايات المتحدة، ويبدو أن هذا الاحتمال وارد، ولا سيّما أن التطبيق حمّل أكثر من 175 مليون مرّة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرّة حول العالم.

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