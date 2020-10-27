«ناسا» تطلق عملية تخزين عينات كويكب «أوسايرس-ريكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 03:13 مساء
محاكاة تصويرية لهبوط المسبار "أوسايرس-ريكس" على سطح الكويكب بينو (أ ف ب)

  من المقرر أن يبدأ مسبار «أوسايرس-ريكس» التابع لوكالة «ناسا» الثلاثاء عملية دقيقة لتخزين العينات التي جمعها مطلع الأسبوع من سطح الكويكب بينو لكن تسرب جزء منها إلى الفضاء بعدما فتح باب الحجرة المخصصة لتخزينها.

ومسبار «أوسايرس-ريكس» في مهمة لجمع غبار وحصى يأمل العلماء في أن تساعد في كشف نشأة نظامنا الشمسي، لكنه واجه عقبة بعدما التقط مجموعة كبيرة جدا من العينات، وفقا لوكالة فرانس برس.

فقد خزنت العينات التي جمعت من سطح الكويكب بينو في حجرة في نهاية ذراع المسبار البالغ طولها ثلاثة أمتار، لكنها بدأت تتطاير ببطء في الفضاء لأن بعض العينات شكّلت حاجزا أمام باب الحجرة ولم يغلق بإحكام.

وهذه الذراع هي التي لامست بينو لثوانٍ الثلاثاء الماضي في ذروة مهمة انطلقت من الأرض قبل حوالى أربع سنوات، ويعتقد أن المسبار جمع حوالي 400 غرام من العينات، أي أكثر من الحد الأدنى المنشود وهو 60 غراما، وفق ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية سابقا.

ويحتاج العلماء إلى تخزين العينة في كبسولة موجودة في وسط المسبار، وقد تم تقديم موعد هذه العملية حتى الثلاثاء بعدما كان محددا في 2 نوفمبر بسبب التسرب.

ومن المقرر أن يعود المسبار إلى الأرض عام 2023 حاملا عيّنات من الغبار والحصى، وهي ستكون العيّنة الفضائية الأكبر على الإطلاق منذ بعثات «أبولو» إلى القمر، وأوضحت «ناسا» أن عملية التخزين ستستغرق أياما عدة لأنها تتطلب إشراف الفريق وتدخله.

وبعد كل خطوة من العملية، سيرسل المسبار المعلومات والصور إلى الأرض حتى يتمكن العلماء من التأكد من أن كل شيء يسير بشكل صحيح، والمسبار بعيد جدا لدرجة أنه يستغرق 18,5 دقيقة حتى تصل إرسالاته إلى الأرض، وتتطلب أي إشارة من غرفة التحكم الوقت نفسه للوصول إلى الكويكب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق عن سرطان الثدي الوراثي