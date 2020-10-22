«شاومي» تطلق ساعة ذكية ببطارية تعمل أسبوعين

(أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت شركة «شاومي» ساعتها الذكية «Mi Watch Color Sports Edition» الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل الجديد، إصدار رياضي من الساعة الذكية «Mi Watch Revolve»، ويمتاز بجسم خفيف الوزن من الألومنيوم وبكلفة منخفضة.

وأوضحت الشركة أن الساعة الذكية الجديدة تزن 32.5 غرام مع مجموعة متنوعة من الألوان، ويمتاز جسمها بمقاومة الماء حتى عمق 50 متر، وفق «24»".

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 1.39 بوصة وتعمل بدقة وضوح 454× 454 بيكسل، مع بطارية سعة 420 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة التشغيل حتى أسبوعين.

وتضم الساعة الجديدة مستشعرات بينها مستشعر التسارع ومستشعر SpO2 ومقياس الارتفاع ومستشعر بصري لقياس معدل نبضات القلب، ووحدة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وتوفر الساعة 117 وضعاً مختلفاً لتسجيل الأنشطة البدنية وتتبعها بما في ذلك تتبع النوم.

ولم تفصح الشركة عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.