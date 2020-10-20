لماذا «آيفون 11» الخيار الأفضل للشراء؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 11:33 صباحا
المقارنة بين هاتف «آيفون 12» الجديد، وهاتف «آيفون 11» مستمرة (سكاي نيوز)

لا تزال المقارنة بين هاتف «آيفون 12» الجديد، وهاتف «آيفون 11»، مستمرة، لا سيما في ما يتعلق بالمميزات والسعر والقوة.

وأشار موقع «تيك رادار» في تقرير مفصل إلى أن هاتف «آيفون 11» الذي أطلقته شركة «آبل» العام 2019، أفضل من هاتف «آيفون 12» الذي أطلقته الشركة قبل أيام، وفقًا لموع «سكاي نيوز»، واستند الموقع في ذلك إلى مجموعة من العوامل نستعرض هنا أبرزها:

السعر

وفر على نفسك بعض المال، فمع وصول «آيفون 12» للأسواق، انخفض سعر «آيفون 11» (200 دولار) على الأقل، وأصبح سعره، سعة 64 غيغابايت، الآن 599 دولارًا، مقارنة مع الهاتف الجديد الذي يبلغ سعره 799 دولارًا.

التصميم

قالت «آبل» إن «آيفون 12» جاء بتصميم جديد، لكنه في الحقيقة لا يختلف في الشكل كثيرًا عن «آيفون 11».

الجيل الخامس

رغم أن هاتف «آيفون 12» يدعم تقنية الجيل الخامس من شبكات الإنترنت فائقة السرعة، فإن هذه الميزة قد لا تتوفر للكثيرين في العالم، حيث إن البنية التحتية لهذه الشبكات لم تكتمل بعد.

التحديثات

ما دامت تحديثات هاتف «آيفون 11» ستكون متاحة إلى سنوات مقبلة، مما يضمن بقاءه آمنًا، مع تلقي ميزات جديدة مع مرور السنين، فعليك التفكير مرتين قبل شراء هاتف «آيفون 12».

الكاميرا

ركزت شركة «آبل» في هاتف «آيفون 12» على تحسين قدرات الكاميرا، لكن خبراء التكنولوجيا يعتبرون هذه التحسينات غير ضرورة لكثير من المستخدمين، وإن كاميرا هاتف «آيفون 11» تؤدي الغرض.

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