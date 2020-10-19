بناء أول شبكة هاتف محمول على القمر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 05:20 مساء
تخطط "ناسا" لإعادة البشر إلى القمر بحلول العام 2024 (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة نوكيا الفنلندية، الإثنين، أن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) اختارتها لبناء أول شبكة اتصالات خلوية على سطح القمر.

وستكون الشبكة القمرية جزءا من جهود وكالة الفضاء الأميركية لإعادة البشر إلى القمر بحلول العام 2024 وبناء مستوطنات طويلة الأجل هناك في إطار برنامجها أرتميس، وفق «سكاي نيوز».

وقالت نوكيا إن أول نظام اتصالات لاسلكي عريض النطاق في الفضاء سيقام على سطح القمر في أواخر 2022 قبل عودة البشر إلى هناك.

وستتحالف الشركة الفنلندية مع شركة تصميم المركبات الفضائية الخاصة إنتويتيف ماشينز، التي مقرها تكساس، لتوصيل معدات الشبكة على متن مركبتها التي ستهبط على سطح القمر.

وأوضحت نوكيا أنه بعد تركيبها، ستقوم الشبكة بتهيئة نفسها وإنشاء أول نظام اتصالات «إل.تي.إي» على القمر.

وقالت: «ستوفر الشبكة قدرات اتصال ضرورية للعديد من تطبيقات نقل البيانات المختلفة، بما في ذلك وظائف القيادة والتحكم الحيوية والتحكم عن بعد في المركبات القمرية والملاحة في الزمن الحقيقي وبث التسجيلات المصورة عالية الوضوح».

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