أسئلة ضرورية قبل شراء هاتف جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 01:18 مساء
هاتف آي فون (الإنترنت)

يواجه الكثير من المستخدمين إغراءات إعلانية كبيرة، لدفعهم إلى ترقية هواتفهم الذكية الحالية إلى أحد طرز الهواتف التي أُطلقت في الفترة السابقة، رغم أنهم ربما لا يكونون في حاجة إلى ذلك.

إذا كنت تفكر في شراء هاتف ذكي جديد، إليك 3 أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك أولًا لتحديد هل الوقت قد حان للتفكير في شراء هاتف جديد أم لا؟ حسب «الوكالة العربية للأخبار التقنية».

هل لا يزال بإمكان هاتفك الحالي الحصول على تحديثات لنظام التشغيل؟
إذا كان هاتفك الذكي قديمًا جدًّا لدرجة أن الشركة المصنعة لم تعد تصدر أي تحديثات لنظام التشغيل الذي يعمل به، فقد تحتاج إلى التفكير في شراء هاتف جديد، حيث إنه دون أحدث إصدار من نظام التشغيل قد تفوتك إصلاحات الأخطاء المهمة وتحسينات الأمان، وربما قد تتوقف بعض تطبيقاتك المفضلة عن العمل بشكل صحيح.

لمستخدمي «هواتف آيفون» ووفقًا لموقع شركة «آبل» نجد أن أحدث إصدار من نظام التشغيل «iOS 14» سيعمل فقط في هاتف «iPhone 6S» والإصدارات الأحدث، بينما الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» سوف تتلقى تحديثات لنظام التشغيل لمدة زمنية عادة ما تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

هل هاتفك الذكي غير قابل للإصلاح؟
إذا كان هاتفك لا يزال قادرًا على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل ولكن فيه مشكلات أخرى، مثل: استنزاف طاقة البطارية بشكل سريع، أو شاشته مكسورة، فيمكنك مقارنة تكلفة إصلاح الشاشة أو استبدال البطارية بسعر شراء هاتف ذكي جديد، وإذا كانت التكلفة أقل بكثير ومواصفات الجهاز تتيح لك استخدامه لمدة عام إضافي، فقم بخطوة الإصلاح حاليًا، لحين انتشار شبكات «5G» بشكل أكبر، وبعد هذا العام فكر في شراء هاتف جديد يدعم شبكات «5G».

لكن في مرحلةٍ ما ستجد أن الهاتف لا يستحق تكلفة إصلاحه، حينها يجب عليك التفكير في الحصول على واحد جديد، والخبر السار هو أنه ليس عليك دفع 1000 دولار، وبدلًا عن ذلك يمكنك شراء أحد الهواتف ذات الميزانية المنخفضة والمواصفات القوية التي تلبي معظم احتياجاتك مثل: هاتف Pixel 4A من غوغل أو iPhone SE 2020 من آبل، أو هاتف Galaxy S20 FE أو Galaxy A50 من سامسونغ.

هل أنت راضٍ عن أداء هاتفك الحالي؟
إذا كنت تشعر بأن هاتفك الحالي لا يفي باحتياجاتك من حيث الميزات أو سرعة الأداء أو جودة الكاميرا، فمن المعقول تمامًا أن تقوم بشراء هاتف ذكي جديد، وحاول اتخاذ القرار بناءً على احتياجاتك ورغباتك وليس بسبب مشاهدتك لإعلان ما.

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