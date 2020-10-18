روسيا تحذر من اصطدام «النفايات الفضائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 10:57 صباحا
اصطدام الأقمار الصناعية (أرشيفية: الإنترنت)

صرح ناطق باسم مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية أن هناك احتمالا كبيرا بأن يصطدم القمر الصناعي السوفياتي الصنع المعطل «كوسموس - 2004» في مدار الأرض بجزء من «صاروخ أجنبي» من بقايا النفايات الفضائية.

وأكد النظام الأوتوماتيكي الروسي الخاص بالإنذار عن الحوادث الفضائية (بصفته فرعا من «روس كوسموس») احتمال تقاطع مساري القمر الصناعي السوفياتي المستعمل القديم «كوسموس - 2004» وجزء من صاروخ أجنبي الصنع، حسب وكالة «تاس» الروسية.

فيما لم يذكر الناطق بلدا ينتمي إليه الصاروخ، واكتفى بالقول إن كليهما ينتميان في الوقت الراهن إلى النفايات الفضائية، وفق «روسيا اليوم»، السبت.

وحسب المعلومات الواردة من النظام الأوتوماتيكي الروسي، فإن الجسمين الفضائيين المذكورين لا يشكلان خطورة على الأقمار الصناعية الروسية العاملة والمحطة الفضائية الدولية.

وقال ناطق باسم «روس كوسموس» إن خبراءها سيحددون في حال وقوع الاصطدام مدى تطاير الشظايا ومدى خطورتها.

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