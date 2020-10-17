ما قيمتك كمستخدم لدى «فيسبوك»؟

شعار فيسبوك (الإنترنت)

بالنظر إلى عوائد «فيسبوك» في العام الواحد، إذ حققت الشركة عائدًا يقدر بـ70.7 مليار دولار أميركي في العام 2019، وإذا قسمنا ذلك المبلغ على عدد المستخدمين في ذلك العام وهو 2.4 مليار مستخدم، يصبح «العائد من المستخدم الواحد» 29.25 دولار أميركي.

لكن كيف تزيد أرباح «فيسبوك» من المستخدم الواحد عامًا بعد عام، بينما يظل المستخدم يستعمل «فيسبوك» بنفس الطريقة تقريبًا دون تغيير يذكر، حسب «سكاي نيوز عربية».

قد يعلم الكثيرون أن المصدر الأساسي لأرباح «فيسبوك» هو الإعلانات، ولكن الإجابة عن كيفية زيادة الأرباح من المستخدم الواحد تتكون من جزأين:

الجزء الأول هو أن شبكة «فيسبوك» تكسب مزيد المعلنين؛ إذ تنضم مزيد الشركات يوميًّا إلى منصة «فيسبوك» للدعاية Facebook Marketing Platform، وهي المنظومة التي يقوم من خلالها هؤلاء المعلنون بالتباري على المساحة الإعلانية المحدودة التي تعرضها «فيسبوك» للمستخدم الواحد من خلال نظام للمزايدات يقوم بشكل آني «Real Time»، بتحديد أي إعلان سيتم عرضه للمستخدم في ذات اللحظة التي يتم فيها تحميل الصفحة.

ولكن يكفي أن نعلم أنه كلما زاد عدد المعلنين الراغبين في أن ترى أنت شخصيا إعلاناتهم، صار شرف رؤيتك لذلك الإعلان أغلى ثمنًا لديهم.

الجزء الثاني هو طبيعة وجودة المعلومات التي تجمعها «فيسبوك» عن المستخدمين كي تقوم باستعمالها لتعرض إعلانات أكثر لفتًا للانتباه وأكثر قابلية للاستجابة من قبل المستخدمين، وبالتالي يمكن جني أموال أكثر من الإعلان الواحد.

على سبيل المثال، إذا كانت خوارزميات «فيسبوك» تثق بنسبة 50% بأنك من المهتمين بألعاب الفيديو، فقد تعرض عليك بضعة إعلانات لألعاب مختلفة قبل أن تقرر أنك غير مهتم بها في حالة عدم استجابتك، وتصير هذه المساحة الإعلانية مهدرة لأن لا طائل منها، بينما إذا ارتفعت تلك الثقة إلى 95% مثلاً ستستمر في عرض تلك الإعلانات عليك لعلمها أنك ستقوم بالاستجابة آجلًا أو عاجلًا.