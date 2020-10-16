طرح سماعة جديدة تتلاءم مع قناة الأذن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 11:48 صباحا
تمتاز السماعة الجديدة بأنها تتلاءم مع قناة أذن مرتديها (أرشيفية: الإنترنت)

طرحت شركة «ألتيميت إيرز» السماعة اللاسلكية UE Fits الجديدة، والتي تمتاز بأنها تتلاءم مع قناة أذن مرتديها.

وأوضحت الشركة الأميركية أن كل ما على المستخدم فعله هو وضع السماعات في الأذن وتوصيلها بالتطبيق المرتبط. وبعد ذلك يتم تقوية قطع الأذن في غضون 60 ثانية عبر مصابيح LED صغيرة بحيث يمكن الاحتفاظ بالشكل. وتهدف هذه الملاءمة إلى التأكد من أن السماعة تناسب الأذن تماما وأن مرتديها لا يشعر بأي ضغط أو ألم حتى بعد ارتداء السماعة لساعات، وفق موقع «24».

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن عزل الضوضاء المحيطة بشكل أفضل. وتمتاز السماعات UE Fits بعمر بطارية يبلغ 8 ساعات. ويسمح اثنان من الميكروفونات باستخدامها كسماعة رأس للمكالمات الهاتفية، كما أنها تدعم أبل Siri وغوغل Assistant.

ونظرا لأن الملاءمة هذه تجعلها مثالية للمستخدمين الرياضيين، فإن السماعة UE Fits محمية بشكل جيد من العرق ورذاذ الماء. وبالإضافة إلى SBC وAAC، تدعم سماعات البلوتوث أكواد الترميز Qualcomm aptX.

وتتوافر السماعة UE Fits باللون الرمادي الفاتح والأزرق الداكن والبنفسجي بسعر 249 دولارًا أميركيا.

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