اتفاق ثماني دول على تنظيم الحركة في القمر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 11:48 صباحا
المركبة دراغون من سبايس إكس ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية في 7 يوليو 2020 (أ ف ب)

أصدرت وكالة الفضاء والطيران الأميركي ناسا مبادئ توجيهية لتنظيم حركة المركبات الفضائية على سطح القمر، في وقت تستعد فيه دول عديدة، بينها الإمارات لتدشين رحلات إلى هناك.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار «أرميتاس» للهبوط على سطح القمر، الذي أطلقتها «ناسا» مع شركائها الدوليين وبناءً على معاهدة الفضاء الخارجي التي أبرمت العام 1967 واتفاقات أخرى، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وحتى الآن، وقعت 8 دول على اتفاقية «أرميتاس» وهي: الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.

وقال مدير وكالة «ناسا»، جيم بيردنستين، إنه يتوقع انضمام مزيد من الدول إلى الجهود الرامية لإعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024.

ويعد برنامج «أرميتاس» بأن يكون أكبر تحالف لبرنامج الرحلات الفضائية البشرية في التاريخ، بحسب بيردنستين، وبحسب المسؤول ذاته، أن يمهّد البرنامج الطريق نحو بعثات بشرية أخرى صوب كوكب المريخ في نهاية المطاف.

وقال القائم بأعمال مدير العلاقات الدولية في وكالة «ناسا»، مايك غولد، «ليس من المهم فحسب أن يسافر رواد الفضاء إلى القمر، بل أن نستعد لسفرنا معنا إلى الفضاء».

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