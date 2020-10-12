«نبض» يوقع شراكة مع «هواوي» ويصبح المزود الرسمي للأخبار العربية

أطلقت هواوي في وقت سابق من هذا العام "مساعد هواوي" الذي ينقل المستخدمين إلى مستوى جديد من الأداء الذكي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت منصة «نبض» لبث الأخبار العربية في العالم، عن شراكتها الإستراتيجيَّة مع «هواوي»، والتي بموجبها ستُقدِّم «نبض» محتوى عربيًّا مُخصصًا لمستخدمي هواتف «هواوي» الذكيَّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال «مساعد هواوي» و«متصفح هواوي».

يتيح التحالف الجديد بين «نبض» و«هواوي» تقديم موجز للأخبار العربيَّة المُخصصة لكل مستخدم من خلال «مساعد هواوي» و«متصفح هواوي»؛ حيث يقدم لملايين المستخدمين العرب في جميع أنحاء العالم أحدث الأخبار التي تهمهم بالفعل. ويتم ذلك من خلال الاستفادة من المحتوى الذكي لمُحرِّك «نبض» الذي يعتمد على البيانات الآنية التي يتم الحصول عليها من خلال الوصول الجماهيري الهائل لـ«نبض»، وفقا لبيان.

وأطلقت «هواوي» في وقت سابق من هذا العام «مساعد هواوي» الذي ينقل المستخدمين إلى مستوى جديد من الأداء الذكي، حيث يساعدهم في العثور على الخدمات والمعلومات حينما وحيثما يحتاجون إليها. ويتيح هذا التعاون لمنصة «نبض» تقديم أخبار مخصصة لكل مستخدم وجذابة للغاية، وذلك من خلال موجز أنباء مخصص ومُدرج ضمن «مساعد هواوي» و«متصفح هواوي»، لإبقاء المستخدمين على علم بأحدث الأخبار وأبرزها وأكثرها أهمية بالنسبة لهم.

يشار إلى أن «نبض» شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًّا استثنائيًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف تُعزز تلك الشراكة الإستراتيجية التزامها بتقديم الدعم المستمر لشركائها وناشريها باستمرار، وذلك من خلال الوصول إلى جمهور جديد وزيادة وصولهم إلى منصات متعددة.