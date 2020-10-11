نوع من النمل يفاجئ العلماء بقدرته على تفادي المخاطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 03:50 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت دراسة حديثة قدرة نوع من النمل على تفادي المخاطر عبر استخدام الرمل لبناء جسر بغية استكشاف مصادر للمياه المحلاة من دون الغرق.

وفي هذه التجربة التي أوردت تفاصيلها مجلة «بريتش إيكولوجيكل سوسايتي»، قدّم باحثون كميات من المياه المحلاة المحببة لدى النمل، داخل كؤوس صغيرة. بعدها عمد هؤلاء إلى تعديل درجة تماسك المياه عن طريق مؤثر سطحي سائل، ما يزيد خطر الغرق على النمل عند الاقتراب منها، وفق «سكاي نيوز».

وفي وجود كميات من الرمل بجانبها، جمعت الحشرات الصغيرة وهي من فصيلة نمل أسود تُعرف باسم «سولينوبسيس ريشتيري»، حبيبات رملية ووضعتها عند الفواصل الداخلية والخارجية للكؤوس، ما شكّل نوعا من جسور عبور.

وعمد النمل إلى سحب المياه المحلاة من طريق أسلوب تقليدي يعتمد على الخاصية الشعرية «خاصية فيزيائية لانتقال السائل من الأسفل إلى الأعلى»، شبيه بما يحصل مع الرمل المبلل عند ضفاف الأنهر. وقد تمكّن النمل تاليا من الحصول على المورد الثمين من دون مخاطر.

وأوضح معدو الدراسة وهم باحثون في جامعة ووهان الزراعية الصينية وفي مختبر متخصص في دراسة الحشرات الغازية في ولاية ميسيسيبي الأميركية، أن «صنع شفاط للحصول على مصدر غذائي سائل لم يُسجل سابقا في عالم الحيوانات».

من جانبه، أوضح الصحفي المتخصص في الشؤون العلمية، برنارد فيربر، وهو مؤلف كتب عن النمل، أنه لم يفاجأ بهذه النتائج. وقال: «ثمة تجارب مستمرة على أمور مختلفة وتطور دائم».

وأشار إلى أن الملاحظات التي سيكتشفها العلماء في دراساتهم اللاحقة عن النمل «ستفاجئنا دائما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»
اقتصاد
الخارجية الروسية: 100 شخصية ليبية مدعوة إلى الحوار الليبي بينهم أنصار النظام ...
ليبيا
النمروش: «التحركات المشبوهة» لقوات القيادة العامة تؤكدها معلومات استخباراتية ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»