الكلاب لا تتعرف على البشر من وجوههم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 10:47 صباحا
كلب من نوع بيتبول يلعب في متنزه في إسكونديدو بولاية كاليفورنيا الأميركية في 21 أبريل 2020 (أ ف ب)

أُجريت دراسة حول استجابة أدمغة الكلاب للصور، فأظهرت أن دماغها يستجيب بالطريقة نفسها عندما ترى الجزء الخلفي أو الأمامي من رأس الإنسان، أي أنه لا يستطيع تمييز الوجه البشري نهائيًّا.

وعلى الرغم من التعبيرات التي تقوم بها الكلاب عند رؤية البشر أو أثناء مداعبتهم لها، وجد الباحثون أن الكلاب لا تمتلك القدرة على التمييز بين الوجوه البشرية، حسب ما صرح به الدكتور أتيلا أنديكس، المشارك في إعداد دراسة جديدة صدرت عن جامعة «أوتفوس لورانت» المجرية، لجريدة «ذي غارديان».

وشرح البروفيسور أنديكس أنه وزملاءه في مجلة علوم الأعصاب، فحصوا أدمغة 20 نوعًا مختلفًا من الكلاب، وضمنها صنف «اللابرادور»، معتمدين في ذلك على صور 30 شخصًا و20 كلبًا، على شكل مقاطع فيديو تظهر الجزء الأمامي أو الخلفي من رأس البشر والكلاب أيضًا. ليجد فريق البحث أن مناطق معينة من دماغ الكلب أظهرت نشاطًا مختلفًا اعتمادًا على الأنواع المعروضة من الصور، وفق «دويتشه فيله».

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وكانت الاستجابة «أكبر عند الكلاب لمقاطع فيديو تظهر فيها كلاب أخرى، بينما لم يحدث أي فرق في دماغ الكلاب عند عرض وجه كلب أو إنسان مقارنة بالوجه الخلفي للرأس»، بينما حدث العكس للدماغ البشري، إذ أظهر نشاطًا مختلفًا عند عرض الوجه أو الجزء الخلفي من الرأس، حيث «تولد الوجوه عمومًا تحفيزًا أكبر، مما يظهر استجابة أقوى للبشر» حسب نتائج الدراسة.

كما قال أنديكس، في تصريحاته لجريدة «الغارديان»، إن التحليل الإضافي أظهر أن «دماغ الكلب كان يركز بشكل أساسي على ما إذا كان ينظر إلى كلب أو إنسان، في حين أن الدماغ البشري كان يركز بشكل أساسي على ما إذا كان يرى وجهًا»، حسب تعبيره.

وأوضح البروفيسور أن النتائج الجديدة تشير إلى أن «الكلاب لا تعتمد بشدة على الوجوه عندما يتعلق الأمر بالتواصل، لكن هذا لا يعني أنها تتجاهلها تمامًا»، بدلاً عن ذلك أوضح أن أدمغة الكلاب «ليست مصممة للتركيز بشكل خاص على الوجوه».

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