أهم توقعات فعالية الإعلان عن آيفون 12

من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن آيفون 12 الاسبوع المقبل (أرشيفية:انترنت)

تستعد شركة آبل الثلاثاء 13 أكتوبر للحدث الأهم في برنامجها، وتشير جميع المؤشرات إلى الظهور العالمي الأول لسلسلة آيفون 12، إذ من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن أربعة طرز في سلسلة آيفون 12.

وبحسب الخبراء فإن هواتف آيفون الجديدة لن تكون الإعلان الكبير الوحيد المتوقع الأسبوع المقبل، إذ من المحتمل أن نرى صندوق Apple TV جديد، وAirPods Studio، و AirTags، ومكبر صوت HomePod ذكي أصغر، وفقا لموقع «24».

يمكن للمستخدمين مشاهدة البث المباشر على موقع ويب آبل باستخدام جهاز ماك أو آيفون أو الكمبيوتر الشخصي أو آيباد أو أي جهاز آخر مزود بمتصفح ويب مدمج، ويمكنك أيضاً مشاهدة الحدث المباشر على Apple TV الخاص بك، وستقوم شركة آبل ببث الإطلاق المباشر لآيفون 12 على يوتيوب.

سلسلة آيفون 12

قد يكون هناك أربعة طرز جديدة من آيفون على النحو التالي: آيفون 12 ميني (5.4 بوصة) وآيفون 12( 6.1 بوصة) آيفون 12 برو( 6.1 بوصة) و آيفون 12 برو ماكس (6.7 بوصة). قد تحتوي جميع الطرز الأربعة على شبكة 5G. من المتوقع أيضاً ألا يأتي آيفون 12 مع سماعات أذن أو محول طاقة. من حيث المظهر، ستتميز سلسلة آيفون 12 بتصميمات معدلة، على غرار شكل يشبه الصندوق يذكرنا بآيفون 4 وآيباد برو.

صندوق Apple TV

من المتوقع أيضًا أن تعلن شركة آبل عن جهاز بث جديد كلياً على Apple TV في 13 أكتوبر، يدعي تقرير حديث أن صندوق دفق Apple TV الجديد قد يحتوي على معالج أفضل وجهاز تحكم عن بعد محدث. لقد سمعنا أيضاً أن آبل تعمل على وحدة تحكم في الألعاب لجهاز Apple TV.

استوديو AirPods

ترددت شائعات حول سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن من آبل منذ فترة طويلة، مع قيام آبل مؤخرًا بإزالة سماعات ومكبرات الصوت من متاجرها، بتنا على يقين من أن الإعلان عن AirPods Studio بات قريبًا، تعد AirPods Studio دخولًا لشركة آبل في سوق سماعات الرأس عالية الجودة، والتي تهيمن عليها حاليًا شركات مثل Bose وSony. يقال إن AirPods Studio سيشمل إلغاء الضوضاء وجهاز استشعار «الكشف عن الرقبة».

مكبر صوت «ميني هوم بود»

من المحتمل أن تعلن آبل أيضاً عن الإصدار المصغر من هوم بود، وذلك لتوفير مكبر صوت ذكي منخفض التكلفة للتنافس مع غوغل وأمازون.