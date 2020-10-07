تحويل السبانخ إلى محفز للبطاريات القادرة على تشغيل السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 10:20 صباحا
يعرف عن السبانخ كونها خضراوات غنية بالعناصر الغذائية (أرشيفية: الإنترنت)

يعرف عن السبانخ كونها خضراوات غنية بالعناصر الغذائية، ولكن العلماء وجدوا أنها لا تزود البشر بالطاقة فحسب، بل يمكنها تشغيل البطاريات كذلك.

وحوّل باحثون في الجامعة الأميركية الشكل الورقي إلى صفائح نانوية كربونية، تساعد على تسريع تفاعل تقليل الأكسجين في خلايا الوقود وبطاريات الهواء المعدني، وفق «روسيا اليوم».

ووضع الفريق الخضار في عملية متعددة الخطوات تضمنت الغسل والعصر والتجفيف بالتجميد، وطحنها يدويًّا إلى مسحوق ناعم بقذائف الهاون وتنشيط النتائج بالنيتروجين.

وتبين أن الابتكار القائم على النبات، يتفوق على المحفزات القائمة على البلاتين، ويعتقد الخبراء أنه يمكن استخدامه في أي شيء من السيارات الكهربائية إلى الهواتف الذكية والمعدات العسكرية.

طالع: تعرف على علاقة السبانخ بالمتفجرات

وقال شوزنغ زو، أستاذ الكيمياء في الجامعة الأميركية والمعد الرئيسي للورقة البحثية: «يشير هذا العمل إلى أنه يمكن صنع محفزات مستدامة لتفاعل تقليل الأكسجين من الموارد الطبيعية. ويمكن أن تنتج الطريقة التي اختبرناها محفزات عالية النشاط قائمة على الكربون من السبانخ، وهي كتلة حيوية متجددة. وفي الواقع، نعتقد أنه يتفوق على محفزات البلاتين التجارية في كل من النشاط والاستقرار. والمحفزات قابلة للتطبيق في خلايا وقود الهيدروجين وبطاريات الهواء المعدني».

ولا تتفوق الصفائح النانوية القائمة على السبانخ على الإصدارات القائمة على البلاتين فحسب، بل لاحظ الفريق أيضًا أنها غير مكلفة ومصدر طبيعي يمكن أن يحل محل الخيارات السامة.

وتعمل المحفزات على تسريع تفاعل اختزال الأكسجين لإنتاج تيار كافٍ وتوليد الطاقة.

ومن بين التطبيقات العملية للبحث: خلايا الوقود والبطاريات المعدنية الهوائية، التي تشغل المركبات الكهربائية وأنواع المعدات العسكرية.

وتحرز أبحاث أخرى تقدمًا مع نماذج أولية أخرى مصنوعة من نباتات تستخدم العشب والأرز.

الخضار الورقية
مع ذلك، فإن زو وفريقه هو أول مَن استخدم السبانخ، وقالوا إنها تتحمل درجات حرارة منخفضة وسهلة النمو - ما يجعل الخضار الورقية مرشحًا مثاليًّا. كما أنها غنية بالحديد والنيتروجين، وهما عنصران أساسيان لهذا النوع من المحفزات.

وقال زو: «يمكن للطريقة التي اختبرناها أن تنتج محفزات عالية النشاط قائمة على الكربون من السبانخ، وهي كتلة حيوية متجددة. وفي الواقع، نعتقد أنه يتفوق في الأداء على محفزات البلاتين التجارية في كل من النشاط والاستقرار».

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