«نوبل الفيزياء» لثلاثة من علماء «الثقب الأسود»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 01:45 مساء
الفائزون الثلاثة من اليمين الأمريكية أندريا غيز، الألماني رينهارد غنزل والبريطاني روجر بنروز (الإنترنت)

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الثلاثاء، فوز العلماء البريطاني روجر بنروز والألماني راينهارد جينتسل والأميركية أندريا جيز بجائزة نوبل في الفيزياء للعام 2020.

وأوضحت اللجنة أن العلماء االثلاثة استحقوا الجائزة، لاكتشافهم أن تشكيل الثقب الأسود يمثل «تنبؤًا قويًّا لنظرية النسبية العامة»،

وحصل بنروز على نصف الجائزة، بينما تقاسم العالمان الآخران النصف الثاني، وفق «دويتشه فيله».

وقال جوران ك.هانسون، الأمين العام للأكاديمية، إن الألماني راينهارد جينتسل والأميركية أندريا جيز سيحصلان على النصف الثاني من الجائزة «لاكتشاف جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا».

ومن الشائع لعديد العلماء، الذين عملوا في المجالات ذات الصلة، أن يتقاسموا الجائزة، إذ منحت جائزة العام الماضي لعالم الكونيات الكندي المولد جيمس بيبلز عن عمله النظري حول اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم، وعالمي الفلك السويسري ميشيل مايور وديدييه كويلوز لاكتشافهما كوكبًا خارج نظامنا الشمسي.

وتتكون الجائزة المرموقة من ميدالية ذهبية وجائزة مالية قيمتها 10 ملايين كورونة سويدية (أكثر من 1.1 مليون دولار)، بفضل وصية تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. وقد تمت زيادة المبلغ مؤخرًا ليصل إلى الرقم الحالي.

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