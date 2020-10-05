«نوبل الطب» لعالمين أميركيين وبريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 01:42 مساء
البريطاني مايكل هوتن (وسط) والأميركيين هارفي ألتر (يسار) وتشارلز رايس الفائزون بجائزة نوبل للطب لعام 2020 (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن الهيئة المانحة لجائزة‭‭‭ ‬‬‬نوبل، الإثنين، خبر فوز عالمين أميركيين وعالم بريطاني المولد بجائزة نوبل للطب للعام 2020 لجهودهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، الذي يصيب الكبد بالتليف والسرطان.

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان بشأن منح الجائزة وقدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) «قبل عملهم، كان اكتشاف فيروسات التهاب الكبد إيه وبي خطوات حاسمة».

وتابعت: «ألقى اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الضوء على سبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن، وجعل من الممكن إجراء فحوص دم وتطوير أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
«رويترز»: الأطباء يتابعون حالة «رئتي» ترامب بعد تلقيه علاجا لمرضى الحالات الحرجة
دولى
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
عضوات بالكونغرس ينتقدن «تويتر» لعدم معاملتهن بالمثل بشأن سياسة حظر تغريدات «موت ...
دولى
أطباء: ترامب يواصل التحسن وقد يعود للبيت الأبيض الإثنين
عربى
عودة المعتمرين إلى مكة بعد انقطاع سبعة أشهر جراء «كوفيد-19» (فيديو)
عربى
«مالية الموقتة» تعلن إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد
ليبيا
«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
مجلس الأمن يمدد الإذن بتفتيش السفن «المشبوهة» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحمي نفسك من «كورونا» في الخريف؟