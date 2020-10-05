«نوبل الطب» لعالمين أميركيين وبريطاني

البريطاني مايكل هوتن (وسط) والأميركيين هارفي ألتر (يسار) وتشارلز رايس الفائزون بجائزة نوبل للطب لعام 2020 (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن الهيئة المانحة لجائزة‭‭‭ ‬‬‬نوبل، الإثنين، خبر فوز عالمين أميركيين وعالم بريطاني المولد بجائزة نوبل للطب للعام 2020 لجهودهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، الذي يصيب الكبد بالتليف والسرطان.

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان بشأن منح الجائزة وقدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) «قبل عملهم، كان اكتشاف فيروسات التهاب الكبد إيه وبي خطوات حاسمة».

وتابعت: «ألقى اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الضوء على سبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن، وجعل من الممكن إجراء فحوص دم وتطوير أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين».