إرجاء إرسال شاحنة فضائية أميركية

تأجيل إرسال صاروخ «Antares» الأميركي إلى محطة الفضاء الدولية (الإنترنت)

قبل دقيقتين و21 ثانية من إطلاقه، أعلن تأجيل إرسال صاروخ «Antares» الأميركي الحامل لشاحنة «Cygnus» إلى محطة الفضاء الدولية.

وذلك على الرغم من بث عملية إطلاق الصاروخ من المطار الفضائي في جزيرة ولوبس بولاية فرجينيا، على موقع «ناسا» الرسمي، حسب «روسيا اليوم».

وقال ناطق باسم شركة «Northrop Grumman» المصنعة للشاحنة الفضائية إن البيانات الواردة لم تناسب معايير المعدات والأجهزة الأرضية.

وكانت الشاحنة يجب أن تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 3.6 طن من الحمولة المفيدة، بما في ذلك المواد الغذائية والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية على متن المحطة وخارجها.

هذه البعثة هي رحلة فضائية ثالثة للشاحنة بموجب اتفاقية وقعتها «ناسا» مع شركة «Northrop Grumman». وتقضي الاتفاقية بأن تطلق الشركة ست شاحنات على الأقل لغاية العام 2024.

وأطلقت في وقت سابق بموجب الاتفاقية السابقة الموقعة معها 11 شاحنة فضائية، وفشلت في إطلاق شاحنة واحدة.