فيسبوك تدخل تعديلا على إنستغرام يتيح التراسل مع ماسنجر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 11:16 صباحا
شعار فيسبوك في 28 أغسطس 2019 (أ ف ب)

 أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء إنها ستبدأ في استبدال خدمة التراسل المباشر في إنستغرام بإصدار من تطبيقها ماسنجر، في أول خطوة كبيرة ضمن خطتها لربط التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات.

وتتيح هذه الخطوة لمستخدمي التطبيقين التواصل مع الخدمة الأخرى وتبادل الرسائل وإجراء مكالمات مرئية معها دون الحاجة لتحميل التطبيق الآخر، وفقا لوكالة رويترز.

وإذا وافق المستخدمون على إجراء التحديث، ستتغير أيقونة التراسل في إنستغرام إلى رمز تطبيق ماسنجر، وكما هو الحال في ماسنجر، سيكون باستطاعة مستخدمي إنستغرام، الذين لم يكن بمقدورهم معاودة إرسال الرسائل، أن يفعلوا ذلك إلى خمسة أشخاص بحد أقصى في المرة الواحدة.

وتم تدشين الخطوة بصورة مبدئية الأربعاء في عدد قليل من الدول لم يتم تحديدها على أن تُنفذ في باقي أنحاء العالم قريبا.

وكان مارك زاكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك قد أعلن لأول مرة عن الرؤية الخاصة بالتراسل بين التطبيقات في وقت سابق من العام، وتهدف الشركة في نهاية المطاف إلى دمج واتساب ومد تقنية التشفير التام بين الطرفين لتشمل الخدمات الثلاث.

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