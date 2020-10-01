كثرة الصور التفصيلية تمنع الأطفال من فهم النص

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 10:10 صباحا
صورة تعبيرية (أرشيفية: الإنترنت)

اكتشف علماء أميركيون أن الصور التفصيلية تعيق الأطفال الذين أعمارهم من 6-8 سنوات من التركيز على النص وفهمه.

وتشير جريدة «ديلي ميل» إلى أن الخبراء توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الصور الملونة «خصوصا إذا كانت كثيرة» التي تهدف إلى تحفيز القراء المبتدئين، غالبا ما يكون تأثيرها عكسيا، لأنها تشتت انتباه الطفل، وفق «روسيا اليوم».

فمثلا، تشير آنا فيشر من جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفانيا، إلى أنها طلبت مع زملائها من البالغين اختيار الصور غير الضرورية لفهم المعنى المنشور في كتاب للأطفال.

وبعد إزالة الصور من النصف الثاني من النص، أعطي الكتاب لأطفال أعمارهم من 6-8 سنوات، واتضح من متابعتهم باستخدام جهاز متابعة النظرات، عند قراءتهم جزء الكتاب المحذوفة منه الصور، أنه جعل انتباههم أقل تشتتا وزاد فهمهم للمعنى.

وتقول فيشر: «إذا اتخذنا خطوات بسيطة لتسهيل قراءة الأطفال وإزالة بعض العقبات، فسوف نساعدهم على التعامل بصورة أفضل مع المواد المطبوعة، والحصول على متعة أكبر».

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