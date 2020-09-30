«تيك توك» يتصدى للمعلومات المغلوطة في الانتخابات الأميركية

«تيك توك» يصدر دليلًا للانتخابات الأميركية للتصدي للمعلومات المغلوطة (أ ف ب)

ذكر تطبيق «تيك توك» لمشاركة التسجيلات المصورة، الثلاثاء، في منشور على مدونته بالإنترنت أنه سيصدر دليلًا لتوفير معلومات للمستخدمين عن الانتخابات الأميركية للعام 2020 للمساعدة في الحماية من المعلومات المغلوطة والمضللة.

وقال «تيك توك» إن الدليل سيتيح للمستخدمين معلومات عن المرشحين على مستوى الدولة والولايات والبلديات من موقع (بالوت ريدي)، وكيفية التصويت في كل ولاية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسيشمل الدليل تسجيلات مصورة عن التوعية الإعلامية والعملية الانتخابية من مشروع التثقيف الرقمي ،«ميديا وايز»، ويخضع تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، للتدقيق من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب مخاوف بشأن استغلاله لبيانات المستخدمين.

وحصل«تيك توك»، الأحد، على مهلة في اللحظة الأخيرة بعدما أوقف قاضٍ أميركي بشكل موقت أمر إدارة ترامب بمنع شركتي «أبل» و«ألفابت» المالكة لـ«غوغل» إتاحة «تيك توك» للتحميل على الأجهزة الإلكترونية من خلالهما.

وتجرى المفاوضات حاليًا لوضع شروط اتفاق مبدئي لاستحواذ «وولمارت» و«أوراكل» على حصص في شركة جديدة ستشرف على عمليات «تيك توك» في أميركا.