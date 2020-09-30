تسرب الهواء بمحطة الفضاء الدولية لكن لا خطر على طاقمها

محطة الفضاء الدولية (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، الثلاثاء، أن هناك تسربا للهواء بمحطة الفضاء الدولية أعلى من المستويات الطبيعية لكنه لا يمثل أي خطر على الطاقم الروسي الأميركي بالمحطة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن سيرجي كريكاليف المدير التنفيذي لروسكوسموس قوله إن التسرب رُصد في قطاع واحد بوحدة الخدمة ويعتزم الطاقم المكون من رائد الفضاء الأميركي كريس كاسيدي ورائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر سيوقفانه في الأيام المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت روسكوسموس إنه ربما يتم تزويد المحطة بالمزيد من الهواء لاحقا.