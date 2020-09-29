اليابان تنتج الوقود الهيدروجيني في القمر

صورة للقمر التقطت من مدينة كان الفرنسية (أ ف ب)

بحلول العام 2035 ستنشئ اليابان مصنعًا لإنتاج الوقود الهيدروجيني على القمر. وفق ما أعلنت الوكالة اليابانية للدراسات الجوية والفضائية.

وأوضحت الوكالة أن المصنع يتوقع أن ينشأ في منطقة القطب الجنوبي للقمر، التي يفترض أن تحتوي على احتياطات الجليد المائي الذي سيستخرج منه ماء الشرب وكذلك الأكسجين والهيدروجين، حسب «تاس».

ويمكن استخدام الهيدروجين أيضًا كوقود في روفرات تسير على سطح القمر، وكذلك في صواريخ تنقل البشر والحمولة المفيدة من مدار القمر إلى سطحه ذهابًا وإيابًا، وأظهرت الحسابات الأولية أن ذلك سيتطلب كمية ماء تتراوح بين 21 و37 طنًّا.

وقالت الوكالة الفضائية اليابانية إن الغاية من إنشاء المصنع هي التخفيض من النفقات اللازمة لنقل الوقود من الأرض إلى القمر. وعلاوة على ذلك فإن تحقيق المشروع سيسمح بتسريع عملية استصلاح القمر.

وأعلنت اليابان، العام الماضي، قرارها بالانضمام إلى البرنامج القمري لوكالة «ناسا» ووقعت معها اتفاقية التعاون في مجال دراسة القمر.

والمقصود بالأمر هو التعاون في مجال نقل الأجهزة والمعدات إلى القمر وتبادل المعلومات عن خصوصيات سطح القمر، والتصميم المشترك للروفر القمري وإرسال رواد الفضاء اليابانيين إلى القمر.