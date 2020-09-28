قاض يوقف أمر إدارة ترامب بمنع عملية تحميل تطبيق تيك توك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 12:41 مساء
قاض يوقف أمر إدارة ترامب بمنع عملية تحميل تطبيق تيك توك (أرشيفية: الإنترنت)

أوقف قاض أميركي في واشنطن بشكل موقت أمرا أصدرته إدارة ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث غوغل التابع لشركة ألفابيت، من تحميل تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت، الذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك، للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة، وفقا لوكالة «رويترز».

لكن القاضي رفض «في الوقت الحالي» وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر، والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في أميركا.

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