سريلانكا تعيد إلى بريطانيا مخلفات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 11:23 صباحا
عنصر في الجمارك السريلانكية يعاين حمولة حاوية في ميناء كولومبو في 23 يوليو 2019 (أ ف ب)

بعد أن وصلتها بصورة غير قانونية، أعادت سريلانكا إلى بريطانيا 21 حاوية نفايات، يحوي بعضها مخلفات طبية.

وأرجعت سريلانكا في المجموع 260 طنا من النفايات كانت قد وصلت إلى ميناء كولومبو الرئيسي بين سبتمبر 2017 ومايو 2018، على ما أعلنت الجمارك السريلانكية بعد إرسال الحاويات الأحد.

وكان مُفترضا أن تحوي الحاويات المستوردة إلى البلاد أفرشة قديمة وسجادات مستعملة، لكنها كانت تضم أيضا مخلفات طبية وحيوية.

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وأوضح الناطق باسم الجمارك سونيل جاياراتني أن «الجهة المرسلة وافقت على استرجاع هذه الحاويات الـ21».

ولم يكشف المتحدث ماهية هذه المخلفات. لكن حاويات مشابهة وصلت سابقا كانت تحوي ضمادات وحتى أعضاء بشرية متأتية من المشارح، وفق مسؤولين.

ولا تزال 242 حاوية أخرى متروكة في المرفأ عينه وفي منطقة حرة مجاورة ما يتسبب بتلويث المياه والأجواء في الموقع. وكانت وصلت إلى سريلانكا عامي 2017 و2018.

وأطلقت الحكومة ملاحقات قضائية في حق الشركة الناقلة التي أوصلت هذه الحاويات لحملها على إعادتها إلى مصدرها.

وتندرج إعادة الحاويات في إطار رفض دول آسيوية التحوّل إلى «مكب نفايات البلدان المتقدمة». وقد أعادت دول عدة في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة حاويات إلى دول المصدر.

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