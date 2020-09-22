«مايكروسوفت» تشتري مطور ألعاب الفيديو «فول آوت»

شعار «مايكروسوفت» خلال منتدى في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت «مايكروسوفت» إبرام اتفاق بقيمة 7.5 مليار دولار للاستحواذ على «زينيماكس ميديا»، الشركة الأم لمنتج ألعاب الفيديو «بيثيسدا سوفتووركز» الذي يطوِّر «فول آوت» و«ذي إلدر سكرولز» وألعاب «ستار تريك».

وتأتي هذه الصفقة الكبيرة قبل فترة وجيزة من إطلاق أجهزة «إكس بوكس» من تصميم «مايكروسوفت» لتعزز مكانة عملاق المعلوماتية في سوق ألعاب الفيديو، وفق «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن الشركة أنه من شأن هذه العملية «أن تثري إكس بوكس بمجموعة واسعة من الألعاب والتقنيات».

وتأمل الشركة، التي تتخذ في ريدموند مقرًّا لها، أن تساعدها هذه الصفقة التي أبرمتها قبل أسابيع من طرح أجهزة «إكس بوكس سيريز إكس» و«إكس بوكس إس» في الأسواق في نوفمبر، على التقدم على منافستها «سوني» التي سجلت مبيعاتها لأجهزة «بلاي ستيشن 4» ضعف ما حققته «مايكروسوفت» مع «إكس بوكس» في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يدر قطاع ألعاب الفيديو أكثر من «200 مليار دولار من العائدات السنوية في 2021»، بحسب «مايكروسوفت».

وقال بيت هاينز، أحد نواب رئيس «زينيماكس» التي أُسست سنة 1999 في روكفيل في ضواحي واشنطن: «إن مايكروسوفت شريك رائع يتيح لنا موارد ستجعلنا الأفضل في مجال إنتاج ألعاب الفيديو وتطويرها».