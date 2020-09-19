«فيسبوك» تواجه مجموعات العنف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 10:38 صباحا
شبكة «فيسبوك» تتخذ إجراءات ضد مجموعات نحرض على العنف (أ ف ب)

قررت «فيسبوك» حذف المجموعات الخاصة التي تحرِّض على العنف أو تلك التي تعطي نصائح صحية، من قائمة «التوصيات» التي تقترحها الشبكة على مستخدميها.

كذلك تتضمن الإجراءات، التي اتخذتها «فيسبوك»، الحد من إمكان العثور بواسطة أداة البحث على أي مجموعات ذات طبيعة عنفية، وسيظهر محتوى هذه المجموعات بدرجة أقل من السابق في خدمة الأخبار، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وسيصل الأمر إلى حذف هذه المجموعات فورًا في حال تضمنت تهديدًا بتنفيذ أعمال عنفية، حتى لو كانت هذه التهديدات من خلال استخدام رموز أو عبارات مستترة.

أما بالنسبة إلى المجموعات التي تتناول مواضيع صحية، فقد شدد نائب رئيس قسم الهندسة في «فيسبوك»، توم أليسون في منشور على مدونة، على «أن يحصل الناس على المعلومات الطبية من مصادر مأذون لها».

ومن التدابير الأخرى، منع المشرفين على المجموعات المحذوفة من إعادة فتح غيرها «لبعض الوقت».

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