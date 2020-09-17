«سبوتيفاي» تتهم «آبل» باستغلال موقعها المهيمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 06:15 مساء
شعار "سبوتيفاي" في باريس، 24 يوليو 2019 (أ ف ب)

اتهمت منصة «سبوتيفاي» السويدية الأولى عالميا في البث التدفقي الموسيقي، شركة «آبل» الأميركية العملاقة باستغلال موقعها المهيمن، داعية سلطات المنافسة إلى تفحص اشتراكها الجديد «آبل وان» الذي كشف عنه الثلاثاء.

وتقف «سبوتيفاي» وراء تحقيقين باشرتهما سلطات المنافسة الأوروبية حول «آبل ستور» و«آبل باي»، وفق «فرانس برس».

وأعربت عن معارضتها للعرض الجديد المتكامل وبسعر منخفض الذي يشمل أحد كبار منافسيها في مجال البث التدفقي الموسيقي «آبل ميوزيك».

وجاء في بيان لـ«سبوتيفاي»، «مرة جديدة تستغل آبل موقعها المهيمن وتلجأ إلى ممارسات غير عادلة من خلال التأثير سلبا على منافسيها. ندعو سلطات المنافسة إلى التحرك بشكل عاجل للجم السلوك المسيء للمنافسة الذي تتبعه آبل التي في حال تركت من دون أي مراقبة ستلحق أضرارا لا تعوض بأوساط المطورين وتهدد الحريات الجماعية بالاستماع والتعلم والابتكار والاتصال».

وتعتبر «سبوتيفاي» أكبر شركة للبث التدفقي الموسيقي في العالم مع 299 مليون مستخدم بحسب أرقام يونيو، من بينهم 138 مليونا يدفعون اشتراكا فيما تبلغ إيراداتها 1,89 مليار يورو. وهي تتقدم بكثير على «آبل ميوزيك» و«أمازون ميوزيك».

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