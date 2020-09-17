«فيسبوك» تعتزم إطلاق نظارات ذكية من ماركة «راي بان»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 04:11 مساء
عقدت "فيسبوك" شراكة مع مجموعة "ايسيلور لوكسوتيكا" الرائدة عالمياً في مجال النظارات (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك» أنها تعتزم إطلاق نظّارات ذكية سنة 2021 من علامة «راي بان» التجارية بالتعاون مع مجموعة «ايسيلور لوكسوتيكا» الرائدة عالميًا في مجال النظارات.

وأوضح مؤسس المجموعة مارك زاكربرغ، الأربعاء، أن الشراكة مع «ايسيلور لوكسوتيكا» تندرج في إطار مشروع أوسع للمجموعة الأميركية التي ترغب في إنتاج نظارات تعتبر أنيقة، توفر في الوقت نفسه لصاحبها ضمن حقل رؤيته بيانات ورسومًا بيانية عن الواقع المحيط به، وفق «فرانس برس».

وخلال مؤتمر صحفي مخصص لمنصة «أوكولوس» للواقع الافتراضي التابعة لـ«فيسبوك»، قال زاكربرغ إن نظارات «راي بان» تشكّل «مرحلةً أولى نحو نظارات للواقع المعزّز»، مؤكداً أنها «تُعتَبَر نظارات جميلة».

وتجمع الشراكة «تطبيقات فيسبوك وتقنياتها مع ريادة علامات لوكسوتيكا التجارية وخبرة ايسيلور في مجال عدسات النظر»، بحسب ما أوضحت «ايسيلور لوكسوتيكا» التي تتخذ من فرنسا مقرًا، في بيان منفصل.

وجاء في رسالة من «فيسبوك» لشرح المشروع «تخيلوا نظارة توفّر لكم بالبعد الثلاثي طبقة من المعلومات الإضافية المفيدة والدقيقة تبعًا للمحيط الذي توجدون فيه، إضافة إلى ما تراه عيونكم».

وأضافت الرسالة أن «أداة كهذه يمكن أن تساعد» مستخدمها «على تنفيذ بعض المهام اليومية، كالعثور على المفاتيح أو التنقّل في مدينة جديدة أو تسجيل لحظة معينة».

وأوضحت «فيسبوك» التي غالبًا ما توجه إليها انتقادات بسبب النقص في حماية الحياة الخاصة للمستخدمين، أن هذا العنصر يشكل أحد أولويات المشروع.

وبدا أن الشركة تحرص على تجنّب أي انتقادات مماثلة لتلك التي رافقت إطلاق «غوغل غلاس» العام 2013 لتضمّنها آلة تصوير يمكن تشغيلها سريًا.

وصرفت «فيسبوك» النظر عن بيع هذا المنتج للجمهور قبل أن تطلق العام 2017 نظارات متصلة بالإنترنت مخصصة للشركات.

وعرض زاكربرغ، الأربعاء، الجيل الثاني من خوذ الواقع المعزز «أوكولوس كويست»، وهي أخفّ وأقوى من سابقانها، وتباع بسعر 299,99 دولار في الولايات المتحدة.

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