«سوني» تُصدِر «بلاي ستايشن 5» في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 11:21 صباحا
«سوني» تُصدِر «بلاي ستايشن 5» في نوفمبر (أ ف ب)

أعلنت شركة «سوني» أنها ستُصدر في نوفمبر منصة الألعاب الجديدة «بلاي ستايشن 5» التي ينتظرها المهتمون بحماسة، وسيأتي طرحُها مباشرة بعد إصدار شركة «مايكروسوفت» النسخة الجديدة من منصة «إكس بوكس سيريز إكس»، وهو ما يعكس التنافس الذي عززته جائحة كوفيد-19 في سوق ألعاب الفيديو.

وأوضحت «سوني» في عرض عبر الإنترنت أقامته الأربعاء أن نسختين من «بلاي ستايشن 5» ستُطرحان في 12 نوفمبر في أسواق أستراليا وأميركا الشمالية ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك، على أن تصبح بعد أسبوع متوافرة في أسواق بقية دول العالم، وفقا لوكالة فرانس برس.

وحُدَدَ سعر النسخة الممتازة بخمسمئة دولار، في حين أن «نسخة رقمية» مخصصة للألعاب المخزّنة سحابياً (المعلوماتية مٍن بُعد) ستباع بأربعمئة دولار.

وكانت «مايكروسوفت» كشفت النقاب الأسبوع المنصرم عن النسخة الجديدة من «إكس بوكس سيريز إكس» التي ستتوافر اعتباراً من 10 نوفمبر المقبل بسعر 499 دولاراً.

أعلنت «مايكروسوفت» أن نسخة أصغر من هذه المنصة هي «إكس بوكس إس» ستُباع بسعر 299 دولاراً، وكانت مبيعات «بلاي ستايشن 4» الموجودة حالياً في السوق بلغت ضعفي «إكس بوكس وان»، لكنّ «مايكروسوفت» تأمل في تعويض تأخرها عن «سوني».

وشهد قطاع ألعاب الفيديو نمواً كبيراً بفضل تدابير الحجر المنزلي، إذ إن الألعاب المتوافرة سحابياً وتلك المنقولة مباشرة، عرفت نجاحاً واسعاً.

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